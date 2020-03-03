الامارات | مصوّرو العالَم يجتمعون في «المكان الذي أسمّيه الوطن»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصوّرو العالَم يجتمعون في «المكان الذي أسمّيه الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز مرايا للفنون، وهو مؤسسة إبداعية غير ربحية، تعنى بتقديم دعمها الكامل للفنانين والمصمّمين الناشئين في المنطقة، عن برنامج معارضها لشهر مارس 2020، والذي يشتمل على معرض منفرد للفنانة شيخة المزروع، بعنوان «إعادة ترتيب الأحجية»، ومعرض جماعي لمجموعة من المصورين يعيشون في الخليج والمملكة المتحدة، من تنظيم المجلس الثقافي البريطاني، بعنوان «المكان الذي أسميه الوطن»، ويفتتح كلا المعرضين يوم السبت المقبل.

وبإشراف فني من القيّمة كريستيانا دي ماركي، تقدم الفنانة شيخة المزروع مجموعة حصريّة من التجارب الفنيّة الجديدة بالكامل، مع حوار يناقش العلاقة بين عناصر السيرة الذاتية والتجريد الناتج عن الحلول البصرية بكل ما تحتويه من مشاهد متباينة، وتناقضات بين الاعتراف بمشاعر الألفة وإنكارها في الوقت ذاته.

وتنبع جميع الأعمال من محادثات خاضتها الفنانة أخيراً، حيث تتحول إلى عملية تحليل ذاتي، بغض النظر عن الحيادية الظاهرة في الأعمال الفنية. وتجمع شيخة بين أفكار الحركات الفنية المعاصرة وتطورها، وهي أفكار منشغلة بالعناصر الصورية والمادية، من نظرية الألوان إلى التجريد الهندسي، وهناك تركيز خاص على أهمية اللون الأزرق وعلاقة الفنانة بخصائصه المتنوعة.

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ولدت شيخة المزروع في دولة الإمارات في عام 1988. وحصلت على درجة الماجستير في عام 2014 من كلية تشيلسي للفنون الجميلة، وجامعة الفنون في لندن. وقبل ذلك، درست في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، حيث تحاضر اليوم في فن النحت. وعلقت القيّمة الفنية كريستيانا دي ماركي، على المعرض قائلة: «هذا أول معرض منفرد مؤسسي لشيخة المزروع في الإمارات. وإنه لمن دواعي سروري أن أتولى التقييم الفني لهذا المشروع المتماسك، والذي يتألف من أعمال جديدة، نقدمها إلى الجمهور في الإمارات. يقدم المعرض أيضاً (كاتالوج) يمثل أول مطبوعة مونوغرافية مخصصة لأعمال شيخة المزروع».

من جهته، يستخدم معرض «المكان الذي أسمّيه الوطن»، مشروع فن التصوير المعاصر في استكشاف فكرة الوطن. وتتعلق الأعمال المعروضة بتجارب الشباب الذين يعيشون في دول الخليج والمملكة المتحدة، في عصر يتسم بالتغير والحراك الاجتماعي المتسارع. ويتألف «المكان الذي أسميه الوطن» من معرض للتصوير الفوتوغرافي، وبرنامج للتوعية العامة تنقّل في ست دول خليجية والمملكة المتحدة في خريف 2019 وربيع 2020. ليحط رحاله أخيراً في الشارقة في مركز مرايا للفنون، وتسبق الافتتاح محاورة فنية بين الفنانين والقيّم الفني.

- «إعادة ترتيب الأحجية» المعرض المنفرد الأول لشيخة المزروع.