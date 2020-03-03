الامارات | دبي.. موسم ثقافي وفني حافل بالمعارض والفعاليات

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. موسم ثقافي وفني حافل بالمعارض والفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مجتمع الفنون والثقافة في دبي، خلال الفترة المقبلة، لعودة مجموعة من أبرز الفعاليات والمعارض الفنية التي تسلط الضوء على المشهد الفني والثقافي للمدينة، حيث يمكن لعشاق ومتابعي الحركة الفنية والثقافية زيارة تلك المعارض للتعرف الى أحدث الإبداعات والأعمال الفنية، كما يمكن التعرف الى المواعيد والعناوين وشراء تذاكر الدخول من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي.

كما سيكون عشاق السينما، وعلى مدار أربعة أيام من 4 إلى 7 مارس، على موعد مع عروض خاصة لمخرجين إماراتيين ومقيمين في الدولة ضمن فعاليات «المرموم: فيلم في الصحراء»، الحدث الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وبتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

كما يعود «آرت دبي»، المعرض الفني الرائد على مستوى الدولة والمنطقة، في نسخته

الـ14، ليقدم منصةً رائدة للمواهب الصاعدة، متيحاً لها عرض أعمالها إلى جانب أعمال الكثير من الفنانين المعروفين، وتهدف الفعالية إلى توسيع دائرة الحوار حول الفن بشكلٍ يتخطى مراكز الفنون وصالات العرض التقليدية. ويُقام «آرت دبي» في مدينة جميرا في الفترة من 25 إلى 28 مارس، وتشارك في دورته لهذا العام 90 صالة عرض من 38 دولة، من بينها 21 صالة من نيجيريا والسودان وفيتنام تشارك لأول مرة، وتعرض أعمالاً فنية معاصرة، هذا إلى جانب العديد من المحاضرات والأنشطة الخاصة. ويتضمن المعرض أربعة أقسام، هي «ريزيدنتس»، و«مودرن»، و«بوابة»، و«كونتمبراري».

وفي دورته السادسة، يعود معرض «فنون العالم دبي» في مركز دبي التجاري العالمي من 8 إلى 11 أبريل 2020. ويسعى معرض «فنون العالم دبي» إلى تطوير وتوسيع برنامجه هذا العام، حيث يشهد مشاركة 150 فناناً وصالة عرض من أكثر من 30 دولة يعرضون 3000 قطعة فنية، كما يعمل على زيادة حضور الفنانين الإماراتيين والعالميين، ومشاركتهم بأعمال ترضي مختلف الأذواق الفنية. ويستضيف مركز جميل للفنون معرض الفنانة التشكيلية السعودية سارة أبوعبدالله، والذي يقام تحت عنوان «لأول مرة منذ وقت طويل»، ويستمر المعرض حتى يوم 20 أبريل 2020. وتسلّط أعمال سارة الضوء على الشرخ ما بين العالمين الافتراضي والواقعي. كما يستضيف مركز جميل للفنون حتى 8 يونيو العمل الفني «مقطوعة لحديقة عامة» للمؤلف الموسيقي والفنان التشكيلي الباكستاني حسن خان.

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ويستضيف «السركال أفنيو» في دبي مجموعة من المعارض الفنية البارزة، من بينها معرض بعنوان «سوفت بوردرز» التشكيلي الأول الذي تقيمه الفنانة فيفيان تشانغ في منطقة الشرق الأوسط.

أما عشاق الشعر فموعدهم مع معرض «مدرسة الشعر في غراي نويز»، والذي يقدم مدرسة مفتوحة للمهتمين بعالم الشعر والراغبين في التعلم والاستكشاف حتى يوم 9 مارس في السركال أفنيو.

«سكّة 2020»

يعود معرض «سكّة 2020»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ليحتفي بعشر سنوات من الإبداع والإلهام، ويسلّط الضوء على المواهب المبدعة. ويضم المعرض برنامجاً متنوّعاً من الفعاليات. ويقام المعرض في قلب دبي القديمة بحي الفهيدي التاريخي خلال الفترة من 19 إلى 29 مارس.

- يشهد معرض «فنون العالم دبي» مشاركة 150 فناناً وصالة عرض من أكثر من 30 دولة.