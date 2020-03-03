الامارات | حاكم الفجيرة يستقبل اللجان المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة يستقبل اللجان المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية دور الإمارات في نشر الوعي بالفنون والثقافة والتراث الإماراتي وتقديمها للجمهور المحلي والعالمي، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بما يواكب النهضة الحضارية والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك، خلال لقاء صاحب السمو حاكم الفجيرة، اليوم، في قصر الرميلة، اللجان العاملة والمنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، بحضور مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة رئيس المهرجان محمد سعيد الضنحاني، ومدير المهرجان محمد سيف الأفخم.

وأثنى سموه على الجهود التي بذلتها لجان المهرجان ودور أعضائها المميز في إنجاح فعالياته، الذين حرصوا على بذل كلّ ما يمكن في سبيل تحقيق رؤية وأهداف المهرجان المتمثلة في الترويج لإمارة الفجيرة، وترسيخ قيمتها السياحية، مشدداً على أن يحقق مهرجان الفجيرة الدولي للفنون مزيداً من التوسع في حجم ونوعية الفعاليات وتنوعها.