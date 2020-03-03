الامارات | رحيل شاعر نيكاراجوا الأكبر إرنستو كاردينال عن 95 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل شاعر نيكاراجوا الأكبر إرنستو كاردينال عن 95 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاعر نيكاراجوا الأكبر والقس والثوري إرنستو كاردينال عن عمر يناهز 95 عاماً. وعانى كاردينال مشكلة في الكلى لبعض الوقت، لكن لم يتم الإعلان عن سبب وفاته حتى الآن. ويعتبر كاردينال من أبرز الأسماء والتجارب الشعرية في أميركا اللاتينية، وقد انتشرت قصائدة ذات الأبعاد الإنسانية والنضالية على نطاق العالم وتمت ترجمتها إلى كثير من اللغات. وأعلن رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيغا وزوجته ونائبة الرئيس روزاريو موريللو الحداد لمدة ثلاثة أيام. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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