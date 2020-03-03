الامارات | نيويورك تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ الحظر على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة في ولاية نيويورك الأميركية، أمس، في خطوة تهدف لإنهاء استخدام 23 ملياراً من تلك النوعية من الأكياس في السنة، والتي غالباً ما تتسبب في عرقلة عمل مكبات النفايات وإحداث فوضى بالشوارع والأنهار والمحيطات.

ويحظر القانون على معظم المؤسسات التجارية تقديم أكياس بلاستيكية، ويتطلب من المتاجر بيع أكياس ورقية مقابل خمسة سنتات أو توفير أكياس أخرى يمكن إعادة استخدامها، ومن المقرر أن تفرض سلطات الولاية غرامات على حالات انتهاك الحظر بعد فترة سماح. ويستخدم سكان مدينة نيويورك، وهي المدينة الأكثر عدداً من حيث السكان في البلاد، أكثر من 10 مليارات من الأكياس ذات الاستخدام لمرة واحدة كل عام، حيث يقول مسؤولون محليون إنها تشكل 91 ألف طن من البلاستيك المرسل إلى مكبات النفايات، و12.5 مليار دولار في شكل تكاليف سنوية للتخلص منها.