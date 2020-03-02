منها مسح مسند الذراعين.. طرق الوقاية من الإصابة بكورونا في الطائرات

قد يقلق البعض من استقلال الطائرات كونها للتنقل من دولة إلى أخرى، وقد تكون حاملة لفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع عالم أحياء مجهرية لوضع عدد من النصائح لتجنب انتقال العدوى.

ووفقًا لصحيفة "إندبندينت" البريطانية، فإن أستاذ علم الأحياء المجهرية في جامعة "أريزونا" الأمريكية كيلي رينولدز، أوصى المسافرين على متن الطائرة، باستخدام المناديل المعطرة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رينولدز، إنه ينبغي على المسافرين أن يمسحوا مسند الذراعين وطاولة الطائرة بالإضافة إلى مسح الجدران بالمناديل المبللة، وأنه ونظرا لصعوبة تطهير مقاعد الطائرة نصح الخبير المسافرين باصطحاب أغطيتهم الخاصة، والتي يمكن غسلها فيما بعد.

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وشدد رينولدز، على أهمية الغسل المتكرر لليدين بالصابون والماء أو استخدام المطهرات، لافتا إلى أن الأقنعة الطبية التي تغطي الأنف والفم لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا بسبب ارتدائها بشكل خاطئ.

وقال رينولدز: "لقد أظهرت الدراسات فعالية المطهرات اليدوية والمناديل المعطرة في القضاء على البكتيريا والفيروسات، والتي يصعب القضاء عليها أكثر من فيروس كورونا".

ووفقا للخبير فإن خطر الإصابة بالمرض أثناء الرحلة منخفض للغاية، بسبب لجوء شركات الطيران لاستخدام أقوى المطهرات لتخليص الطائرات من فيروس كورونا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 59 دولة، مسببا عشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة.