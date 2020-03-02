طليقة علي ربيع تنشر فيديو لطفلتها.. ومتابعة: "أنا دمعت يا ندى"

شاركت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من مقاطع الفيديو، لطفلتها "مليكة"، أثناء وجودهما في إحدى الملاهي.

وعلقت "ندى"، على مقاطع الفيديو، التي ظهرت فيه طفلتها وهي تلعب بالملاهي، قائلة: "من زرع حصد.. ربنا يباركلي فيكي ياحبيبتى.. أنتى اللي حبيبتي، وعمرنا ما هنخاف طول ما إحنا في حضن بعض".

وتفاعل الكثيرين من متابعي "ندى"، على مقاطع الفيديو: "جميلة إنتي وبنتك يا ندى"، "ربنا يعوضك خير في بنتك" "أنا عنيا دمعت يا ندى.. ربنا يحميكم أنتم الاتنين ويحرسكم".

زوجة علي ربيع تتحدث عن انفصالها

يذكر أن ندى، تحدثت مؤخرًا، مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، عن انفصالها من زوجها نجم مسرح مصر.

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وحرصت ندى، على الإجابة عن مختلف الأسئلة التي توجه لها، فسألها أحد الأشخاص: "إيه اللي استفدتيه من تجربتك اللي فشلت وإيه اللي ناويه تعمليه بعدين"، فعلقت قائلة: "اتعلمت حاجات كتير أوي وفهمت أن اللي جوه غير اللي بره مش دايما اللي ظاهر حقيقي الصور والفيديو مش بيبنوا الحقيقة وراء كل حقيقة حقيقة".

ندى تنفصل عن علي ربيع بسبب والدته

ويذكر أن ندى محمود انفصلت عن ربيع إبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

وكانت والدة ندى، أدلت بتصريحات لـ"هُنّ"، قائلة: "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوها لها".

وعن قرار الانفصال، قالت: "علي بلغنا حينها إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني".