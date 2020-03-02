بـ"إيموشن".. أمنية عبدالمنعم ترد على زوجها محمود العسيلي في صور ابنه

شارك الفنان محمود العسيلي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمجموعة من الصور التي جمعته بابنه.

ونشر "العسيلي"، صوره مع ابنه "علي"، لم يعلق عليها، لكنه اكتفى بوضع "إيموشن" الكرة الأرضية، وتفاعلت معه زوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، بتعليقها ووضعها أيضًا "إيموشن" الذي يرمز للنار.

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وتلقى محمود العسيلي، مجموعة من تعليقات متابعيه: "علي ربنا يحرسه ويخليه يا فنان"، "ربنا يخليه ليك شبهك أوي"، "ما شاء الله عليكم ربنا يخليكم".

زفاف محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم

يذكر أن الفنان محمود العسيلي، احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، منذ عدة أسابيع، وتعد زيجته الثالثة.

وذهب الثنائي إلى جزر المالديف، لقضاء شهر العسل، ومن وقت لآخر، اعتادا مشاركة متابعيهما، بلقطات مختلفة تظهر استمتاعهما بشهر العسل.