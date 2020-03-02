بعد مصرع سيدة إنجليزية.. 7 نصائح مهمة لحمايتك من هجمات الكلاب الضالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لقيت سيدة تدعي "آن جونسون" مصرعها في مدينة دهب بجنوب سيناء، نتيجة تعرضها لهجمات كثيرة من الكلاب الضالة أثناء تقديمها الطعام لهم، ما أدى إلى حدوث جرح كبير في الأوعية الدموية بالعنق، وفقدان كامل للأنف والشفتين والأنف.

لذلك نقدم لكم بعض النصائح والحيل التي تساعد على التغلب والنجاة من هجمات الكلاب الضالة، وفقا لما ذكر موقع "positively".

- إذا رأيت كلبًا يريد الهجوم عليك، يجب عليك أن تكون هادئًا، وابتعد ببطء عنه، حيث إن طبيعة الكلاب تشعر بالخوف ومن ثم تبدأ بالهجوم.

- في حالة بدأ الكلب، مهاجمتك، احذر الصراخ والبكاء واطلب المساعدة من شخص قريب منك بهدوء، لأن الكلب عند استماعه لصراخك سيزيد من هجومك لك.

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- عند رؤية كلبًا بجانبك ولم يهاجمك، يجب عليك ألا ترميه بالعصا أو رشه برذاذ الفلفل، لأن هذه الطريقة ستكون السبب وراء هجومه عليك.

- أثناء هجوم الكلب عليك، يجب الحرص على عدم ضربه أو ركله حتى لا يزداد هرمون الأدرنالين لديه فتزداد طاقته في الهجوم، لذا يفضل تغطية رأس الكلب بقميص أو قماشة إن وجدت، لحجب رؤيته، حتى تتمكن من الهروب.

- الكلاب تركز أثناء هجومها على الأشخاص على الوجه ومكان الحنجرة، لذلك يجب حماية هذه المناطق بعناية شديدة بيديك أو ذراعيك، أو وضع حقيبة يد كدرع واقِ، لأن الجروح في هذه المناطق تسبب أضرارا كثيرة.

- إذا اقترب منك الكلب لأخذ الطعام، يجب أن تتركه يأخذه في هدوء ولا تدخل معه في هجوم، حتى لا يزيد في هجومه ويقوم بعضك.

- في حالة تعرضك لهجوم كلب وعضك، احرص على غسل مكان الجرح جيدًا والذهاب إلى الطبيب على الفور.