محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي وآلاء نبيل: اتخذت الجهات الحكومية بدولة الكويت، قرارًا بإيقاف العمل بنظام جهاز البصمة لفترة مؤقتة، في إطار الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ويأتي هذا القرار في أعقاب تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالكويت، اليوم الاثنين. ولكن السؤال، هل ينقل جهاز البصمة بالفعل فيروس كورونا؟ يجيب "الكونسلتو" في التقرير التالي على هذا التساؤل، وفقًا لموقع "Gulf news".. للمزيد اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار منعه بالكويت.. هل جهاز البصمة ينقل فيروس كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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