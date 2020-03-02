منها إصلاح حوض المطبخ والخشب.. 8 استخدام لـ"النودلز" غير الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاستخدامات "النودلز" غير الأكل. وظهر في الفيديو العديد من الاستخدامات التي يمكن أن نستفيد بها في حياتنا غير الأكل، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "instructables".

1- يمكنك استخدام النودلز في تصليح الحوض، من خلال وضع كرتونة أسفل مكان الكسر ووضع القليل من الصمغ ثم النودلز ثم نضع الصمغ عليهم والصنفرة، حتى تصبح قطعة النودلز ملساء، وبعدها نطليها بنفس لون الحوض.

2- تصليح الخشب المكسور، من خلال وضع قطعة من الورق المقوى أسفل الكسر ومناديل وصمغ، ثم نضع عليهم النودلز، ثم الصنفرة، وطلاء الكسر بنفس لون الخشب.

3- استخدام النودلز في تصليح كوع الحنفية، بوضعه في مكان الكسر ثم وضع الصمغ عليه.

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4- تصنيع فرشاة أسنان من خلال تكسير النودلز إلى قطع صغيرة ثم وضع الصمغ عليها، ثم الصنفرة، حتى تصبح على شكل فرشاة أسنان ثم طلائها.

5- تصليح أبواب الغرف المكسورة، من خلال وضع النودلز مكان الكسر، ثم الصنفرة وطلائها بنفس لون الباب.

6- منع اهتزاز الكرسي، من خلال قطع قطعة من النودلز ووضعها أسفل رجل الكرسي، وطلائها ما يساعد على منع الاهتزاز.

7- يمكن الاستعانة بالنودلز لمنع حدوث الثقوب في الحائط عند اهتزاز الكرسي، من خلال قطع قطعة من النودلز ووضعها على يد الكرسي.

8- استخدام النودلز لمنع حدوث الإصابات بسبب زوايا الطاولة الزجاجية الحادة، من خلال وضع النودلز على أحرف الطاولة الزجاجية، وطلائها باللون المفضل لديك، ما يساعد على منع إصابة الأطفال.