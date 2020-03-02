الحليب البقري والجاموسي.. إليك أوجه الاختلاف بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
لا خلاف على القيمة الغذائية العالية للحليب، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ولكن قد تتراوح العناصر الغذائية المتوفرة به ما بين الزيادة والنقصان على حسب نوع اللبن، سواء البقري أو الجاموسي.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، الاختلاف بين الحليب البقري والجاموسي، وفقًا لموقع "Food.ndtv".. للمزيد اضغط هنا
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