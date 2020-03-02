علاج اسوداد الركب والأكواع بأسبوع واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 10:21 مساءً - تعاني النساء في العالم العربي من اسمرار الركب والأكواع ما يعكّر إطلالة المرأة الجمالية، لذا فإنّ علاج هذه المشكلة من الأساسيات الضرورية التي تلزم المرأة التي تعاني منها على انتهاج بعض الوصفات الطبيعية ضمن روتين العناية بالبشرة للحصول على ركبتين وكوعين بألون متناسقة مع باقي الجسم.

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أسباب اسوداد الرُّكب والأكواع



الطقس الجاف.

التعرض لأشعة الشمس.

الاحتكاك المُستمر بالثّياب.

وضع الركبتين على الأرض أو الكوعين على الطاولة.

أسباب وراثية

استخدام بعض الأدوية التي تزيد من نسبة الميلانين في الجلد.

عدم فرك هذه المناطق باللّيفة جيّداً أثناءَ الاستحمام.

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وصفات طبيعيّة لعلاج اسوداد الرُّكب والأكواع

علاج اسوداد الركب والأكواع



الماء الساخن واللوز: يعد الماء الساخن من المكونات الطبيعية المفيدة لترطيب الجلد، إذ يمكن نقع الركبتين والكوعين بالماء الساخن، مع استخدام حجر الحمام الخفاف لفركهما برفق ، ثم الدهان بزيت اللوز الحلو والذي يشتهر بفاعليته في التبييض وتركه حتى الصبح ثم غسلهما بالماء والصابون ووضع الكريم المرطب مع كريم تفتيح البشرة .



زيت الزيتون والملح: زيت الزيتون يعمل على ترطيب البشرة كما يعمل الملح على تنعيمها وتقشيرها وتنقيتها ، افركي الجلد في منطقة الركبتين والكوعين يوميا لمدة أسبوع ، وستحصلين على النتيجة المرغوبة.

زبدة الشِّيا وزبدة الكاكاو: زبدة الشيا وزبدة الكاكاو تُرطّبان البشرة وبالتّالي تُخفّفانِ من تجعداتِها، وذلك بمزج نوعيّ الزّبدة معاً ويُدهنُ المزيجُ على المنطقةِ الغامقةِ قبلَ النَّومِ ويُترك لليوم التاّلي.

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الكُركُم والحليب والعسل: الكُركم يطّهر البشرة، والعسل ويُرطِبها، والحليب يبيّضها، يُخلط الثاثة معًا ويوزّع المزيجُ على المناطقِ الداكنة، ويُتركُ لمدّة 20 دقيقة وتُدلَّكُ هذه المناطق، ثمّ تُغسلُ بالماءِ الدَّافئ.



الألوفيرا: الألوفيرا تحمي البشرة من أشعّة الشّمس وتُجدّد وتُرطّب خلايا البشرة وبالتالي هذا يخلصها من السواد، حيث يُستخرجُ جلّ الألوفيرا من نبتة الصّبار ويُدهن على الركبتين والكوعين ويُتركُ لمدّة 15 دقيقة، ثمّ تُغسل المنطقةُ بالماءِ الدَّافئ، ويُنصح باستخدام هذه الوصفةِ يوميّاً لمدّة أسبوع.

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