أقوى خلطة لنضارة الوجه الشاحب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 10:21 مساءً - تعاني المرأة من الوجه الشاحب كنتيجة حتمية للتعب والإرهاق وسوء التغذية وقلّة النوم، إذ يؤدي كلّ ما سبق ذكره إلى شحوب الوجه، وفقدانه رونقه وإشراقته ما يجعل البحث عن خلطات طبيعية لإدخالها في روتين العناية بالبشرة من الأمور الهامة والأساسية.

نقدم لكِ في ما يلي أقوى ثلاث خلطات طبيعية غنية بالأحماض الأمينية التي تَشد البشرة، وتعطيها ملمسًا حريريًا كما تمنح هذه الوصفات البشرة النعومة، والأشراقة الطبيعية وتُقلل من علامات الشيخوخة كالتجاعيد، وبقع العمر، ولها دور أيضاً بحماية البشرة من أشعة الشمس الضارّة.. والأهم أنّها تُقلّل من شحوب البشرة، وتمنحها النضارة.

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أقوى الخلطات الطبيعية للوجه الشاحب



خلطة الكركم وماء الورد

خلطة للوجه الشاحب



المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة لبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق صغيرة عصير ليمون.



الطريقة:

اخلطي المكونات معاً.

طبّقي الخلطة على وجهك واتركيها 10 دقائق.

افركي بشرتك بلطف.

اشطفي البشرة بالماء الدافئ.

كرّري الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع؛ للحصول على أفضل النتائج.



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ماسك العسل وصفار البيض والشوفان

خلطة للوجه الشاحب

المكونات:

صفار بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.



الطريقة:

اخلطي المكونات معاً؛ للحصول على خليط سميك متجانس.

طبّقي الخليط على البشرة بلطف.

اتركيها عليها لمدة تتراوح 20 دقيقة.

اغسلي البشرة بالماء.

كرّري الطريقة مرتين في الأسبوع؛ للحصول على نتائج مُرضية.

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ماسك البابايا والألوفيرا

خلطة للوجه الشاحب



المكونات:

قطعة صغيرة من ثمرة البابايا الناضجة.

ملعقة صغيرة من جلّ الألوفيرا.



الطريقة:

اهرسي ثمرة البابايا جيداً.

اخلطي هريس البابايا مع جل الألوفيرا؛ للحصول على خليط متجانس.

طبّقي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة تقريباً.

اغسلي البشرة بالماء الدافئ.

كرّري الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع؛ للحصول على أفضل النتائج.

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