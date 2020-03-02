خلطات طبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 10:21 مساءً - هناك اعتقادٌ شائع بأنّ الشعر أقل تعرضًا للمشاكل في فصل الشتاء، لكن هذه مجرد ظنون خاطئة فالتغيّرات المناخيّة التي يعيشُها شعرُكِ في طقس الشتاء كفيلة أن تسبب الكثير من التأثيرات والأضرار بالشعر. لذا فأنتِ بحاجة لاهتمام مضاعف وعناية بالشعر مركزّة في هذه الفترة من السنة للحصول على شعر صحّي ولامع وكثيف.

ولأن طريق الحل تمرّ دائمًا بطريق التعرف على المشاكل إليكِ لائحة بأهم المشاكل التي يعاني منها شعرُكِ في فصل الشتاء بالإضافة إلى أهم خطوات العناية بالشعر وأبرز الخلطات الطبيعية التي تحافظ على صحة شعركِ وجاذبيته.

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مشاكل الشعر في الشتاء

مشاكل الشعر في الشتاء

جفاف الشعر: تؤثر التغييرات الجوية وظروف الطقس القاسية على الشعر وتسبب جفافه . تقصف أطراف الشعر: تؤدي الاضطرابات الجوية في فصل الشتاء إلى تقصف أطراف الشعر، كما أنّ الفروقات في درجات الحرارة بين الداخل والخارج تضعف الشعر وتسبب تكسّره. قشرة الشعر: عند التعرض للجفاف في الشتاء تزداد إفرازات الدهون من فروة الرأس لتعويض الرطوبة، مما يؤدي إلى زيادة سماكة الطبقة الخارجية لفروة الرأس، فتبدأ بتجديد خلاياها مما يسبب في ظهور القشرة. التهاب فروة الرأس: طقس الشتاء أحد الأسباب للإصابة بالفطريات التي تؤدي إلى التهاب فروة الرأس ما يعزز ذلك من تكوّن القشرة عليها. تساقط الشعر: يحدث للشعر في فصل الشتاء تماماً كما يحدث لأوراق الشجر فيتساقط أكثر في هذا الوقت من السنة.

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خطوات العناية بالشعر في الشتاء

العناية بالشعر في الشتاء

اغسلي شعرك ثلاث مرات في الأسبوع كحدٍّ أقصى، حيث إنّ غسله يوميّاً يُفقِد فروة الرأس الزيوت الطبيعيّة التي تحتويها، فينتج عن ذلك حدوث جفاف في الشعر. احرصي على استخدام أنواع الشامبو التي تحتوي على خلاصة الفواكه أو الأعشاب الطبيعية، فهذه الأنواع تحافظ على الشعر رطباً ولا تضرّه مقارنة بتلك المحتوية على المواد الكيماوية أو الألوان الصناعية. استخدمي البلسم أو منعّم الشعر، فهو يمدّ شعركِ بالمعادن الأساسية الضرورية لنموه، ويحبّذ تركه على الشعر لمدّة ربع ساعة على أقلّ تقدير. استخدمي الماء الفاتر لغسل الشعر شتاءً لأنه يحافظ على رطوبة شعرك، ويحميه من الجفاف. استخدمي الزيوت الطبيعيّة المفيدة للشعر كزيت الصبار، وزيت جوز الهند، وزيت الزيتون. توقفي عن استخدام مجفف الشعر ودعي شعرك يجفّ بطريقة طبيعية بعد غسله، أمّا إذا كنتِ مضطرة لاستخدامه فاحرصي على إبعاده مسافة ثلاثين سنتيمتراً عن الشعر. غطّي الشعر بشال قبل خروجك من المنزل في الطقس البارد، ولكن لا تجعليه ضيّقاً على الرأس كي لا يؤدي ذلك لتساقط الشعر. تجنّبي التعرض للتدفئة في الغرف المغلقة بشكل كبير؛ لأنها تفاقم مشكلة جفاف الشعر. تناولي الأغذية الصحية كالخضروات والفواكه والمكسرات، وكذلك الأغذية المحتوية على فيتامين (E)؛ لأنّها تغذّي الشعر وتقلّل من تساقطه.



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وصفات طبيعية للعناية بالشعر في الشتاء:



وصفة خلّ التفاح

خلطة للعناية بالشعر في الشتاء



المكونات:

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كوب من الماء النظيف.



الطريقة:

خلط المكونات مع بعضها البعض جيداً.

استخدام المحلول كالشامبو، ثُمّ استخدام شامبو معتدل.

ملاحظة: يمكن إضافة ضعف الكمية من خل التفاح ليعطي نتيجةً أقوى إذا كان الشعر طويلاً



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وصفة الأفوكادو

خلطة للعناية بالشعر في الشتاء



المكوّنات:

حبّة أفوكادو منزوعة البذرة.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقتا زيت الزيتون.



الطريقة:

اخفقي الأفوكادو في الخلاط لنصف دقيقة.

أضيفي بقية المكونات وامزجيها مع الأفوكادو.

ضعي المزيج على شعركِ بدءاً من الجذور ثم غطّي شعرك بغطاء بلاستيكيّ، ودعيه على شعركِ لخمس وعشرين دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

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