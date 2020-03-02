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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 10:21 مساءً - رؤية جديدة للأندلس، مستوحاة من التنوّع الثقافي الغنيّ بالأهواء والأذواق والذي يتمثّل بالتميّز والتفرّد تجسدهما امرأة إيلي صعب في مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء ٢٠٢٠ - .٢٠٢١.
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مزاجها قابل للتكيّف مع كلّ جديد: تختار امرأة إيلي صعب لإطلالاتها اليومية أناقة تراوح بين البنطلونات والتنانير القصيرة وتلك المنهدلة ذات الطبقات المتعدّدة تترافق مع السترات والقمصان الأنيقة، وبين الأقمشة المرقّطة بنقاط البولكا والمخمل والبروكاد والتويد مضيفة لمسة عصرية، ومفسحةً في المجال أمام تناغمها مع قطع أخرى .
حُدودها عالم تغمرُه الأحلام: تتلألأ امرأة إيلي صعب بفساتين طويلة، برّاقة، مزيّنة بالتطريزات والريش المتوافق مع المشغولات الحرفية. وتزداد غموضا ورومانسية بالأسود الأنيق الذي يطغى على المجموعة.
ويسكن الزمرد والبنفسجي الجريء تكسيرات التفتا في طبقات غير مستوية تمنح الطلّة انسيابا جميلاً.
وتتقاطع الألوان مع فساتين بالأبيض والأسود لأناقة أكثر جرأة وإقداماً .
تفرض الأقراط الحريرية والقفازات الجلدية الطويلة وأغطية الرأس من التول الفاخر، أسلوبا مترفا.ً وتكمّل الأحزمة المجدولة والحقائب المناسبة لها أسلوبا مطبوعا بأنوثة صاخبة .
تماما مثل الأندلس، تجد مجموعة إيلي صعب للأزياء الجاهزة لخريف وشتاء ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ، هويتها الخاصّة في تنوّعها الغنيّ وسحرها الآسر .
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