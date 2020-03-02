الإعدام مصير الداعشي.. فتاة إيزيدية تقاضي مغتصبها والمحكمة تنصفها

قضت محكمة عراقية، اليوم، بالإعدام شنقا، بحق إرهابي اغتصب فتاة إيزيدية، في محافظة نينوي شمالي العراق.

ووفقًا لوكالة "سبوتنك"، أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، اليوم، أن محكمة جنايات الكرخ في رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، أصدرت حكماً ‏بالإعدام شنقا بحق الإرهابي المُكنّى بـ"أبو همام"، والذي أقدم على جملة أفعال جرمية، ‏منها اغتصاب فتاة إيزيدية، أثناء اجتياح العصابات الإرهابية لمحافظة نينوي.

وأوضح المركز أن "المشتكية الإيزيدية، أهداها ‏التنظيم الإرهابي إلى المجرم كسبية، مكافأة له على جرحه في إحدى المعارك مع ‏القوات الأمنية العراقية".

ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء، إلى أن المحكمة حكمت على الإرهابي بالإعدام شنقا وفقا لأحكام المادة ‏الرابعة /2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.‏