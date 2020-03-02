على الرغم من انفصالهما منذ عامين، عقب سنوات من زواج كللت قصة حبهما وشهدت الكثير من مراحل التحدي والحُب ومواجهة المرض والأمل، وجهت نجمة برنامج "أراب آيدول" الفنانة إيناس عز الدين، رسالة لطليقها أحمد قمر.
حيث نشرت صورة تجمعمها، خلال تواجدهما أثناء تكريمها على أحدث أعمالها، أغنية "مالناش نصيب"، مُعلقة: "أنا وحلو الحلوين الغالي والمحترم ابن الأصول والناس الطيبين وعشرة العمر كله من سنين كتير فاتت بطلت أعدها ومكملين".
وتابعت: "تسلملي وقفتك جنبي في الحزن قبل الفرح يا طيب يديمك عليا نعمة يارب ونفضل أعز أصحاب لآخر يوم في عمرنا يا قمر".
جدير بالذكر أن إيناس عز الدين، انفصلت عن زوجها السابق أحمد قمر، وأكدت العام الماضي في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد، أنهما انفصلا على الورق فقط كزوجين، ولكن على المستوى الإنساني ما زالت علاقاتهما قائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس عز الدين توجه رسالة لطليقها: "ربنا يديمك عليا نعمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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