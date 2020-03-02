"الموضة في زمن كورونا".. سامو هجرس يروي لـ"الوطن" كواليس تصميم كمامات سواريه

كمامة بيضاء متوسطة الحجم، صُممت خصيصا للنساء، مزينة بنقوش جميلة، مصنوعة بأنامل مصمم الأزياء المصري سامو هجرس، الذي عرضها مع فستان زفاف أبيض فضفاض، دون أكتاف، مزود بحزام رفيع، تحت شعار "الموضة في زمن الكورونا".

سامو هجرس: استغرقت 3 ساعات في تنفيذ "الكمامة السواريه"

كواليس تصميم "كمامة الزفاف" أو "الكمامة السوارية"، يرويها "هجرس"، خلال حديثه لـ"الوطن"، قائلا، إن الفكرة اقترحها عليه شقيقه، في ظل تفشي المرض عالميا، وانتشاره سريعا "الناس بقت خايفة، خصوصا في التجمعات الكبيرة زي الأفراح، فممكن العروسة والمعازيم يلبسوها علشان يطمنوا"، ليعجب بما سمعه، عاكفا على تصميمها وتنفيذها سريعا، ليعرضها للجمهور مساء أمس خلال جلسة تصوير، بطلتها الموديل السمراء تالي دينيس، المتجملة بفستان زفاف وكمامة لامعة.

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3 ساعات متواصلة، استغرقها المصمم في تنفيذ الفكرة، مستهلكا قماش بقياس 12×12 سنتيمتر مربع، للكمامة الواحدة، التي زينها بفصوص"اللولي"، "علشان هو موضة مابتبطلش أبدا"، مع استعمال قماش "دانتيل" الذي زاد الإطلالة نعومة وانسيابية، مع تقديمه فستان زفاف يتناسب مع قصيرات القامة، لكونه قصير من الأمام، وطويل من أسفل الظهر حتى القدمين، والذي نفذه على مدار شهر كامل، ضمن مجموعة أزياء 2020، ويمكن ارتداؤه في الأفراح "أوت دور" على شواطئ البحر.

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مصمم الأزياء: الكمامة أطلبت مني كتير

طلبات عدة تلقاها "سامو"، لتصميم "كمامات سوارية" بألوان متنوعة "اتفاجئت إن ناس كتير عايزاني أصممها ليهم، علشان تليق على لبس عندهم، مش هيتشروا حاجة مني"، لافتا إلى إمكانية صناعته لتلك الأقنعة الوقائية المتماشية مع الموضة، دون تقديم فستان أو أزياء معه "ومعنديش مشكلة أصمم كمامات تليق على الملابس الكاجوال كمان"، على أن تبدأ الأسعار من ألف ونصف جنيه، لكونها تعتمد على تطريز يدوي دقيق واحترافي.

"في العرض بتاعي السنادي هخلي الموديل يلبسوا كمامات، بس ده في حالة إن محدش قلدنا وعمل الفكرة قبلي".. بتلك الطريقة ينوي المصمم تقديم أزيائه المقرر انطلاق الشهر الجاري، والذي يتضمن ما يقارب الـ50 تصميما المتنوعة بين الملابس السوارية وفساتين الزفاف "لكن ممكن نأجل كل حاجة، لو الكورونا انتشرت أكتر من كده"، مختتما حديثه، بأنه سعيد للغاية بردود الأفعال الإيجابية على فكرته "غير التقليدية".