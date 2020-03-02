بوتيغا فينيتا تكشف النقاب عن 7 اتجاهات رئيسة للأشهر القادمة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ أن تولى دانييل لي منصب المدير الإبداعي للعلامة الإيطالية بوتيغا فينيتا في عام 2018، كانت العلامة التجارية التراثية من أكثر العلامات التجارية شعبية في شهر الموضة، وأصبح دانييل من أشهر المصممين في مشهد ستايل الشارع.

واستطاع المصمم أن يجذب إلى قاعدة عملاء العلامة الإيطالية محبي أعمال المصممة فويبي فيلو بأسلوبه البسيط العصري وإكسسواراته المميزة، مثل حقيبة البوش والكعب المبطن التي تنفد من مخازن متاجر العلامة بشكل دائم، والتي لا تزال منذ إصدارها في العام الماضي تتربع على قائمة أكثر الإكسسوارات طلبا وشعبية.

ويواصل لي تطوير الهوية الإبداعية لبوتيغا فينيتا في كل موسم، ولموسم خريف وشتاء 2020 قدم نسخا جديدة من حقيبة intercciato الكلاسيكية المنسوجة، وأحذية مكتنزة مستوحاة من بوت تشيلسيا وأنماط الويسترن، وفساتين من النسيج الثقيل المحبوك على شكل سلاسل، وتصاميم المينيماليست التي أكسبته قاعدة واسعة من المعجبين الأوفياء.

وتضمنت المجموعة العديد من القطع بأسلوب الماكسيماليست مثل: معاطف متدفقة من فرو الـ shearling بحواف مزينة بالأهداب الثقيلة، وظلال جريئة مثل الفوشيا والكيوي، وقطع خارجية بصورة ظلية حادة، والجينز المنمق بالكريستال.

اكتشفي معنا أبرز 7 اتجاهات رئيسة من بوتيغا فينيتا التي سترينها في كل مكان خلال الأشهر القادمة:

سيتم تحديث الإطلالات السوداء بظلال مشرقة

حسب مدرج العلامة الإيطالية، سيتم تحديث الإطلالات السوداء بظلال مشرقة كالفوشيا، أخضر الكيوي، وأصفر الزبدة، حيث تم تنسيق معظم البدلات السوداء والمعاطف السوداء الطويلة مع قمصان بأزرار أمامية وكنزات صوفية بسحاب أمامي؛ إذ ظهرت أكمامها وياقاتها المشرقة تحت القطع السوداء.

حقائب اليد الهندسية الضخمة

إذا كنت لم تقتني بعد حقيبة يد ضخمة، فقد ترغبين في التفكير في الأمر حالا، حيث تستمر حقائب التوت الكبيرة في الهيمنة على المدرج، وهذه المرة مصنوعة من مواد أكثر صلابة وبصور ظلية هندسية.

أحذية البوت المكتنزة المستوحاة من بوتات تشيلسيا والويسترن

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يعرف دانيال لي كيف يصمم الحذاء المثالي للخريف؛ إذ قدم حذاء البوت المكتنز في ظلال الأسود والكريمي، وفي مجموعة من الصور الظلية منها بطول الكاحل إلى الركبة وفوق الركبة، تميز بمقدمة مدببة أو مربعة، وجمع تصميم الحذاء بين شكل بوت تشيلسيا الكلاسيكي ونمط بوت الويسترن.

الخلخال إكسسوار غير متوقع سيزين الأحذية

في العام الماضي، شهدت ساحة الموضة عودة الخلخال، ويتم ارتداء هذا الإكسسوار في الغالب مع الكعب الضيق بحزام الكاحل، وقد قام دانييل بدمج الخلخال في حذاء الكعب المشبك الأيقوني للعلامة الإيطالية على شكل سلسلة تحيط بالكاحل، وعلى مدرج خريف 2020، شهدنا ظهور طريقة جديدة لارتداء الخلخال، وذلك عن طريق ارتدائه فوق أحذية بوت تشيلسيا المكتنزة.

عودة الجينز المنمق بالكريستال

في أوائل الألفية الثالثة، قامت العديد من النجمات مثل بريتني سبيرز بجعل الدنيم المنمق بالكريستال يتمتع بشعبية واسعة، لكنه غاب عن ساحة الموضة لسنوات، وبفضل مدرج بوتيغا لخريف 2020، عاد في إصدار فخم وبصورة ظلية فضفاضة مزينة بمئات بلورات سواروفسكي اللامعة.

الأهداب ستكون في كل مكان هذا الخريف

كانت الأهداب حاضرة بقوة على مدرج بوتيغا فينيتا، حيث شوهدت على كل شيء بدءا من حقائب اليد المنسوجة إلى معاطف فرو shearling والفساتين المحبوكة، ولم يقتصر تواجده على هذا العرض، فخلال أسبوع الموضة في ميلانو، تم رصده على مدرجات أشهر العلامات الإيطالية بما في ذلك برادا وجيل ساندر وفيرغامو؛ ما يدل على أنه سيكون اتجاها رئيسا لخريف 2020.

النظارات الشمسية Goggle

حصدت النظارات الشمسية الصغيرة جدا شعبية واسعة لعدة مواسم، لكن حاليا تشهد ساحة الموضة انتشار النظارات الشمسية بأشكال كبيرة الحجم من وحي السبعينيات، ولموسم خريف 2020، هذه النظارات الشمسية الرياضية الضخمة من بوتيغا هي الاتجاه الجديد الذي سيحل محله.