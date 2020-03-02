الطرق الصحية للطهي بالزبدة البلدي.. وكيفية تصنيعها بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أوضحت الدكتورة شيرين علي زكي الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، الطريقة الصحية التي يجب اتباعها أثناء تصنيع السمن البلدي.

وتتكون الزبدة عبارة عن 80 % دهون الحليب، أما الـ 20% الأخرى فهي مكونة من المواد الصلبة الموجودة في الحليب والماء.

وتتميز الزبدة بأنها تمنح شعورًا بالإشباع وتضيف طعمًا غنيًا للطعام، ما يجعلها بذلك مميزة عن المواد الدهنية الأخرى.

تصنيع السمن من الزبدة

وأكدت رئيس لجنة سلامة الغذاء خلال جروبها التوعوي "جت في اللقمة"، أن وضع السمنة على النار لفترة طويلة يعمل على أكسدة الكوليسترول وزيادة ضررها، وعلى الرغم من فترات الصلاحية الأطول للسمن يظل الزبد المستخرج من خض الحليب أضمن صحيًا بشرط حفظه في الثلاجة أو الفريزر.

الطبيبة البيطرية ذكرت أيضًا أهم ما يجب أن نحترس منه عند استخدام الزبد في الطهي:

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- نقطة الاحتراق

درجة احتراق الزبدة هي الأدنى عن سائر المواد الدهنية لذلك يجب علينا عدم الوصول إلى نقطة الاحتراق التي تعمل على تغيير الطعم وذلك عن طريق الآتي:

- عدم استخدام نار مرتفعة عند الطهي بالزبد.

- التشويح السريع للحوم بعد ذوبان الزبد مباشرة.

- الزبد وحدها غير مناسبة لعمليات القلي، والذي يحتاج إلى درجات حرارة أعلى من 200 درجة مئوية، لذلك يمكن إضافة زيت عباد الشمس للزبد أثناء القلي.

وذكرت "ذكي" أن الملح في الزبد يزيد من قوة بروتين الجلوتين الموجود في القمح وينتج عنه عجينة قوية صعبة المضغ، لذلك عند استخدام الزبد المُصنع في البيت لعمل المعجنات عليكِ تجنب إضافة كمية قليلة من الملح للزبد، لأن الملح يعمل على حفظها لفترة أطول، لذا لا تتجنبي الملح ولكن فقط أضيفي منه القليل.