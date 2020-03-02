6 فوائد يقدمها القرنفل للصحة الجنسية.. أبرزها علاج ضعف الانتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بخصائصها العلاجية واسعة المجال، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في علاج بعض الأمراض، ولا سيما أمراض الصحة الجنسية.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد القرنفل على الصحة الجنسية، وفقًا لموقع "Health line".. للمزيد اضغط هنا