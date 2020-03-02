محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:
يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بخصائصها العلاجية واسعة المجال، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في علاج بعض الأمراض، ولا سيما أمراض الصحة الجنسية.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد القرنفل على الصحة الجنسية، وفقًا لموقع "Health line".. للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر 6 فوائد يقدمها القرنفل للصحة الجنسية.. أبرزها علاج ضعف الانتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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