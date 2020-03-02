"خربت بيتي" و"كنت عيل وساعدتني".. زوجان في حياة نادية الجندي

"بيضعفني".. هكذا وصفت الفنانة نادية الجندي، علاقتها بالحب خلال حوارها مع الإعلامية جيسيكا عازار ببرنامج "الأحد منحكي" على قناة "الغد".

وأضافت الجندي أن الظلم كذلك يضعفها وأنها تعرضت لقدر كبير منه، لكنها كانت تفوض أمرها إلى الله في كل مرة، ونفت إمكانية الحياة بالنسبة لها بدون الحب، أولا لأنها من برج الحمل العاطفي والرومانسي جدا، ثم لأن الفنان يجب أن يكون عاطفيا، ويعيش دائما حالة حب.

ونفت الجندي زواجها للمرة الثالثة، وهذا النفي لم يكن الأول، بل إن زواجها الثالث كان دائما محل شائعات وكانت دائما تنفيها، وتؤكد أنها لم تتزوج سوى مرتين في حياتها، تستعرضهما "هُن" في التقرير التالي.

الفنان عماد حمدي

عقب انفصال الفنان عماد حمدي ودلوعة الشاشة المصرية شادية، تعرف على نادية الجندي، لأول مرة في فيلم "زوجة من الشارع"، وكان عمرها حينها 15 عامًا فقط، وكانت هناك قبلة في الفيلم جمعته بنادية، وتكرر إعادة المشهد أكثر من 7 مرات بسبب ارتباكها، وكان عماد حمدي مهتمًا بها، ويقوم بتوصيلها هي ووالدتها يوميًا بعد انتهاء التصوير، وبالفعل تزوجا، وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام.

وبحسب مذكرات عماد حمدي، التي ذكرتها تقارير صحفية، فإن "الجندي" قد عاملته فيما بعد معاملة سيئة وأهملته وأهانته رغم أنه ساعدها فنيًا، وأنتج بعض أفلامها، لينفصلا أيضًا بعد أن أنتج لها فيلم "بمبة كشر"، وكانت تكاليفه عالية جدًا من ملابس وديكور وأجور واستعراضات ووضع فيه كل أمواله، وحتى يتجنب الضرائب كتب الفيلم باسمها واتفق معها على أخذ نسبة من الإيرادات، وبعد النجاح الذي حققه الفيلم رفضت أن تمنحه أي مبلغ من إيراداته واستولت عليها كلها، كما استولت على شقته بالزمالك، مما اضطره بعدها لأن يعيش مع زوجته السابقة فتحية شريف وابنهما نادر في شقة متواضعة حتى مات مكتئبًا وفقيرًا.

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وقالت نادية الجندي، خلال مقابلتها ببرنامج "أنا وأنا": "بعد طلاقي منه من الطبيعي أن آخذ الشقة التي كنت أسكن فيها معه، ولكنه السبب وراء تشويه صورتي، وإذا استمر ذلك الوضع سوء أرفع قضية، فكل ما يقولوه كذب".

واستكملت: "عماد حمدي كان له شقة بالمهندسين، ومن حقوق نجلي أن يكون له النصف ورغم ذلك لم أطالب بأي شيء من ذلك، وتركت له الشقة، وشرطي الوحيد الذي كتبته في ورقة الطلاق أن يترك لي هشام".

المخرج محمد مختار

وكانت الزيجة الثانية لنادية الجندي والأخيرة المعلن عنها من المخرج محمد مختار، الذي عمل قبل لقائه بها في السلك الدبلوماسي، وأخبرها برغبته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها رواية "الباطنية" وعُرض الفيلم عام 1980.

لم يكن الفيلم الأخير الذي أنتجه مختار لنادية الجندي، بل أنتج لها "وكالة البلح" عام 1982، وأثمر هذا التعاون عن الإعلان عن شراكة حياتية، إذ جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا.

وفي تصريح للمنتج خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، قال إنه أنتج مسلسل "أسرار" للفنانة نادية الجندي كهدية منه لها، وأن العلاقة التي تجمعه بالفنانة قوية للغاية وممتدة بعد الطلاق، مشيرًا إلى أنهما اشتركا في 7 أفلام بعد طلاقهما.

وأضاف أن نادية الجندي ساعدته في بداية حياته كمنتج وساعدته بالاستعانة بعمالقة السينما المصرية كأحمد زكي وفريد شوقي ومحمود ياسين: "كنت عيل وهي ساعدتني".