بعد صورة حبيبها المجهول.. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري: من غير شنب ولا كرش

النظارة الشمسية التي ارتدتها الفنانة ياسمين صبري، في أحدث إطلالة لها، تسببت في إثارة تساؤلات عن ارتباطها، بعدما أظهرت عدسات النظارة شابا يجلس أمامها، ما أثار تساؤلات أيضاعن هوية هذا الشاب.

ملامح "الشاب المجهول" في نظارة ياسمين صبري

الانعكاس في النظارة الشمسية، أظهر شابا ببشرة فاتحة وشعرا كثيفا، ولحية خفيفة، مرتديا نظارة شمسية، وسترة شتوية خضراء اللون.

"يا تري مين الحبيب المجهول؟".. جمهور ياسمين صبري يتساءل والفنانة لم تعلق

الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، لاقت نحو 190 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "يا ترى مين اللي معاكي يا ياسمين؟"، و"مين الشاب الوسيم اللي ظاهر في النظارة؟" و"اوعى ترتبطي يا ياسمين، شباب مصر هيزعلوا أوي"، و"يا ترى إيه حكاية الحبيب المجهول ده؟".

13 صفة لفتى أحلام ياسمين صبري

وخلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، في نوفمبر الماضي، تحدثت الفنانة ياسمين صبري، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة:

1- "لا أبحث عن شكل معين، هي مش فكرة شكل الإنسان وأنا لما آخد بالي من نفسي ببقى عايزة حد ياخد باله من نفسه وبيشتغل على نفسه، وعايزة حد ميحسش انه جامد آخر حاجة ومحصلش قبل كده".

2- رجل طويل القامة.

3- معندوش شنب.

4- متفتح لكل حاجة مختلفة.

5- تتميز بشرته باللون القمحي.

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6- عيناه سوداء اللون.

7- يتميز بشعر ناعم.

8- ذو لحية خفيفة.

9- شخصية هادئة و"راسي".

10- شاب رياضي "ومن غير كرش".

11- زوج رومانسي حساس، وميكونش "نحنوح وملزق".

12- شخصية عادية، مش نجم مجتمع.

13- كلامه حلو ويتكلم واسمع منه واتعلم منه.

طلاق ياسمين صبري

وأعلنت ياسمين في أكتوبر 2018، انفصالها عن زوجها بعد 5 سنوات من الارتباط الرسمي، وقالت مصادر مقربة من الفنانة، إن سبب الطلاق حديثها عنه للإعلام، وتحديدا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث كان الاتفاق بين ياسمين صبري وزوجها على ألا تتحدث عنه في الإعلام مطلقا.