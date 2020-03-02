فيديو.. وصلة رقص لروبي مع تامر حسني في زفاف ابنة شيرين وجدي ومدحت شلبي

فستان سواريه بلون الكاشمير، مكشوف من جهة الصدر بموديل "الأوف شولدر" مُرصع بالخرز والفصوص من أعلى، هكذا ظهرت الفنانة روبي، خلال حفل زفاف ابنة شيرين وجدي والإعلامي مدحت شلبي، معتمدة على الشعر الطويل الويفي، مع الأقراط الطويلة، والمكياج السموكي الداكن.

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وعلى نغمات أغنية "كل اللي فات"، التي قام بغنائها الفنان تامر حسني، خلال الحفل، ظهرت روبي وهي ترقص بجانبه، والتي التقطتها عدسات المصورين داخل الفرح.

وكانت الفنانة، فاجأت متابعيها مؤخرًا بنيولوك جديد، ظهرت به خلال احتفالات الفلانتين، حيث ارتدت بنطلون جلد من اللون الأحمر، ووضعت باروكة بشعر أحمر، ما أظهرها بـ"لوك" مختلف عما اعتاده الجمهور منها، وكتبت في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر "إنستجرام": "عيد حب سعيد".