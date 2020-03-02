احتباس السوائل السبب في زيادة وزنك.. تعرف على طرق التخلص منه

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثيرون من زيادة الوزن، وقد يتبعون أنظمة الدايت دون فائدة، وقد يكون السبب هو احتباس السوائل والمياه داخل الجسم، وليس زيادة الدهون فقط.
تؤدي أسباب كثيرة لاحتباس المياه والسوائل في الجسم، ومعرفتها تسهل على الفرد اتباع أنظمة خاصة تعمل على طرد هذه السوائل من الجسم والعودة للوزن الطبيعي.. للمزيد اضغط هنا
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