9 أخطاء شائعة نرتكبها عند غسل الجينز.. "بتبوظ لونه وتضيع زهوته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الجينز من أهم قطع الملابس التي لا تخلو من خزانة الكثيرين، لكن قد تجهل بعض النساء الطريقة الصحيحة لغسله، ما قد يفقد رونقه وألوانه الزاهية ويؤدي إلى تلفه مع الوقت.

لذا نقدم لكم بعض الأخطاء التي ترتكبها العديد من النساء عند غسل الجينز، وكيفية تجنبها للحفاظ عليه، وفقا لموقع "Brightside" الأمريكي.

- استخدام المساحيق الكثيرة تضر بالجينز، لذا يجب غسله بالشامبو أو الصابون حتى لا يصبح باهتًا.

- كي لا يبهت لونه أثناء الغسل، يجب نقعه ساعة على الأقل بمزيج من الخل والملح والماء البارد، حيث يعمل على تثبيت اللون.

- لا يجب استخدام فرشاة خشنة، عليك استخدام أخرى ناعمة عند غسله، وقلبه على الجزء الداخلي، ويجب الاهتمام بجميع التفاصيل وإزالة البقع الصعبة إن وجدت.

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- من الأخطاء التي تضر بأقمشة الجينز، غسله بدرجة حرارة المياه أكثر من ١٢٠ فهرنهايت، لذا ينصح ألا تزيد عن ١٠٥ فهرنهايت، واختيار الوضع الحساس في الغسالة، حتى لا تضر باللون.

-من الخطأ عصره بعد الغسيل، يفضل لفه جيدًا ثم عصر الماء الزائد فقط، ولتجفيفه لا ينصح بوضعه في الشمس، لأنها ستفقد رونقه، لذا يتم تعليقه على حبل أو منشفة الحمام.

- تجنب غسل الجينز قبل إزالة البقعة، لأن هذا سيؤدي إلى تلطخ جميع أجزاء الجينز، لذت يجب وضعه في الفريزر في كيس بلاستيكي طوال الليل للتخلص من الروائح الكريهة وجعل الجينز يعود جديدًا.

- غسله مع قطع كثيرة من الملابس مما يجعل القطعة لا تتحرك بحرية داخل الغسالة ولا تنظف، لذا يجب غسله مع قطع ملابس صغيرة.

- يجب تحديد برنامج مناسب أثناء الغسل، لكي يتناسب مع خامة الجينز، وينصح باختيار مدته لا تزيد عن 60 دقيقة وبمياه باردة، للحفاظ عليه، حيث إنه يحتاج إلى عناية شديدة.

- غسله بعد ارتدائه مرات كثيرة، حيث أنه من الأفضل غسله بعد 5 أو 6 مرات استخدام، لأن الملابس المتسخة أو المبللة بالعرق، تنقل البكتريا إلى الجسم.