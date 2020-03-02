نادية الجندي تظهر بـ"جيب قصيرة وقميص شيفون".. والجمهور: كل ما تكبر تحلى

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورها خلال لقائها على شاشة MTV اللبنانية، مساء أمس الأحد، في أحدث ظهور إعلامي لها.

وأطلت "الجندي"، بـ"جيب" سوداء قصيرة، وقميص فضفاض، والذي تميز بأنه شفاف ومزين بنقوش متعددة الألوان، وبأكمام طويلة، فضلا عن "بوت" أسود طويل، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية.

رواد "سوشيال ميديا" لـ نادية الجندي: كل ما تكبر تحلى

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 1900 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "سؤال بس حضرتك بتكبري ولا بتصغري"، و"كل ما تكبر تحلى" و"الإطلالة لا تليق بسنك وتاريخك".

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تعاقدت النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي على بطولة مسلسل تليفزيوني، لم يُستقر على اسمه بعد، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2020، وسيتولى إخراجه وائل إحسان.

وعلمت "الوطن" أن المسلسل مأخوذ عن "فورمات" أجنبي، وسيتم تمصير أحداثه في إطار كوميدي، وستتولى شركة عربية إنتاجه لعرضه في رمضان على إحدى الفضائيات العربية.

وقررت الجهة المنتجة تصوير أحداث المسلسل بالكامل خارج مصر، فيما تفرض الشركة سرية شديدة على المشروع، وطالبت نبيلة عبيد ونادية الجندي بعدم الإفصاح عن العمل لحين اكتمال تحضيراته.