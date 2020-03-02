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"إزاي تنسي حبيبك بسرعة، اشغلي وقتك كله، صلي، تصدقي، اتعلمي حاجة جديدة، خسي واهتمي بنفسك، اشتغلي"، بهذة العبارات عادت الإعلامية رضوى الشربيني لتتصدر تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب تقديمها نصائح للفتيات تساعدهن على تجاوز فترات ما بعد الانفصال عن شريك الحياة.
آلاف التغريدات، أطلقها الرواد -من كلا الجنسين- يعبرون من خلالها عن آرائهم فيما قالته الإعلامية، بين ساخر ومؤيد.
وغردت إحداهن مبديةً إعجابها واتفاقها مع الإعلامية قائلةً: "رضوى الشربيني قالت "اللي يسيبك زعلانة وتهوني عليه يبقى لا عمره حبك ولا عمره هيحبك حتى لو عاش عمره كله يقول انه بيحبك".
فيما تفاعل آخر مع الهاشتاج المتصدر، قائلًا: "هتطلقي بقية ستات مصر"، وعلق أخر قائلًا: "مع إني من أنصار المساواة بين المرأة والرجل، إلا أن نصائح رضوى الشربيني، بحس إنها أوفر أوي وتعدت المساواة، وناقص تقول للمرأة مهما أخدتي من حقوق ومزايا من الرجل لا تكتفي، وإياكي ترضي حتى تشاهدي الرجل يحمل ويلد أمام عينيكي".
وروى آخر موقفا بينه وبين رضوى، دخلا في جدال خلاله قائلًا: "عملتلي حظر عشان بقولها انتي متنفعيش تبقي قدوة في الحياة الزوجية، والبنات بتسمع كلامك وبتطلق، ونسبة الطلاق زادت بسببك، تكونش زعلت مني".
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تشعل تويتر بـ ازاي تنسي حبيبك بسرعة.. ومتابعون: هتزودي الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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