للمرة الأولى.. جوهرة تشارك عمر كمال في أغنية جديدة

أعلن عمر كمال مغني المهرجانات، عن مشاركة الراقصة الروسية جوهرة، في عمل فني يجمعهما قريبًا.

ونشر عمر كمال عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، صورته مع جوهرة، معلقًا عليها: "أغنية جديدة.. بم".

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يذكر أن عمر كمال، يستعد حاليًا لطرح أغنيته الجديدة: "عود البطل"، عقب القرار الذي أصدره الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعدم السماح لمطربى المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية في المنشآت السياحية والبواخر.

وأيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حكم حبس جوهرة سنة مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة.

وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات خارجة، وبالتحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة جرى تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.