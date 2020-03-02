أعلن عمر كمال مغني المهرجانات، عن مشاركة الراقصة الروسية جوهرة، في عمل فني يجمعهما قريبًا.
ونشر عمر كمال عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، صورته مع جوهرة، معلقًا عليها: "أغنية جديدة.. بم".
يذكر أن عمر كمال، يستعد حاليًا لطرح أغنيته الجديدة: "عود البطل"، عقب القرار الذي أصدره الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعدم السماح لمطربى المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية في المنشآت السياحية والبواخر.
وأيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حكم حبس جوهرة سنة مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة.
وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات خارجة، وبالتحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة جرى تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. جوهرة تشارك عمر كمال في أغنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.