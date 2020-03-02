منها الفراخ واللحمة.. 7 أطعمة احذري غسلها قبل الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن عادة غسل الأطعمة قبل تناولها من العادات الصحية الجيدة، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب غسلها قبل الطهي حتى لا تتسبب في الإصابة بالأمراض.

ونقدم لكم قائمة من الأطعمة التي لا يجب غسلها قبل الطهي، وفق ما ذكر موقع "insider".

1- المشروم: لا يجب غسله بالماء، لأنه لديه القدرة على امتصاص المياه، لذلك يمكنك مسحه بمنشفة ورقية والتخلص من الأوساخ به.

2- البيض: يحتوي على مادة طبيعية واقية ضد البكتيريا، وعند القيام بغسله يؤدي إلى إزالة هذه الطبقة الواقية.

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3- الدجاج: يسبب غسل الدواجن قبل طهيها في فرصة الإصابة بالأمراض، والتسمم الغذائي، ويساعد في نشر البكتيريا في يديك وأرجاء المطبخ.

4- اللحوم : لأن غسلها يساعد على نشر البكتيريا إلى يديك وحوض المطبخ، لذلك من الأفضل مسحها بمنشفة ورقية، لإزالة عصارة اللحم قبل الطهي، ثم بعد ذلك غسل اليدين.

5- المكرونة: لأن غسلها يؤدي إلى إزالة النشويات الموجودة بها، حيث يمكن الاستفادة من هذه النشويات عند إضافة الصلصة، ما يعمل على تماسك قوم الصلصة.

6- الأرز: أيضًا لا يجب غسله للحفاظ على النشويات الموجودة به، وحتى لا يقلل من مذاقه.

7- البطيخ: القشرة الخارجية للبطيخ والأفوكادو والليمون، يمكن أن تحمل البكتيريا وتنقلها من الخارج إلى الداخل، وهذه البكتيريا لديها القدرة على الإصابة بالأمراض، لذلك يجب غسل هذه الفواكه جيدًا بالماء وتنشيفها جيدا بمنشفة ورقية.