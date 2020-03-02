محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: الجمار هو الجزء الأبيض الموجود داخل جذع النخيل، ويتم استخراجه وتقطيعه إلى شرائح، وتناوله أو إضافته إلى بعض أنواع السلطات، والجمار معروف أكثر لدى سكان الأقاليم، والمحافظات بسبب انتشاره هناك، وقد لا يعرفه سكان القاهرة. لقراءة المزيد عن: لا يعرفه سكان القاهرة.. فوائد متعددة يقدمها الجمار للجسم.. اضغط هنــــا.

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