8 طرق بسيطة لتنظيم وتنظيف الثلاجة.. لا تتجاهليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحفاظ على تنظيم وضع الطعام في الثلاجة وتنظيفها، يساعدنا أيضًا في الحفاظ على جودة الطعام لأطول فترة ممكنة.

والثلاجة الفوضوية غير المنظمة يمكن بسهولة أن تجعلنا ننسى المنتجات الموجودة لدينا، ويمكن أن يصبح الطعام فاسدًا وتجعل الثلاجة صغيرة جدا.

لذا نقدم لكم 8 طرق بسيطة تساعدك على تنظيم وتنظيف الثلاجة، وفق ما ذكر موقع "Bright side" الأمريكي.

1- عبوات بلاستيكية كبيرة: يجب شراء عبوات بلاستيكية كبيرة وكتابة اسم ما تحتويه كل علبة حتى يسهل عليكِ إيجادها في الثلاجة.

2- علبة البيض لزجاجات الصلصة: لمنع فوضى الأرفف الموجودة في باب الثلاجة بزجاجات الصلصة، يمكنك التخلص من ذلك من خلال وضع زجاجات الصلصة في علبة البيض.

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3- برطمانات زجاج محكمة الغلق: خزّني الخضروات في برطمانات زجاجة محكمة الغلق للحفاظ عليها لفترة أطول، ولكل تبدو الثلاجة نظيفة ومنظمة.

4- التنظيف بدون مواد كيميائية: لتنظيف الثلاجة بطريقة آمنة، وبدون استخدام مواد كيمياوية، استخدمي محلول التنظيف المكون من الليمون وعشبة إكليل الجبل، حتى يكون آمنا على الطعام وفي الوقت نفسه يعكي رائحة جيدة.

5- ترتيب الأطعمة: يجب تخصيص مكان معين في الثلاجة لوضع الأطعمة التي نتناولها يوميًا، بعيدًا عن الأطعمة التي سنأكلها لاحقا.

6- وضع العلامات على كل رف: يجب تسمية أرفف الثلاجة وكتابة اسم ما تحتويه كل رف من أطعمة، لمنع الشعور بالارتباك والفوضى عند البحث عن شيء في الثلاجة.

7- تخصيص مكان للوجبات الخفيفة: يحتاج البعض أحيانًا إلى تناول بعض الوجبات الخفيفة الصحية بسرعة، دون الحاجة إلى البحث في الثلاجة، لذلك عليك تخصيص جزء محدد في الثلاجة لوضع الوجبات الخفيفة به.

8- استخدام صناديق متعددة الأغراض: يجب استعمال الصناديق مختلفة الأشكال والأحجام لتنظيم الأشياء داخل الثلاجة بطريقة جيدة.