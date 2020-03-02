أفضل أنواع الرموش لعام 2020 عن تجربة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 04:24 مساءً - الماسكرا هي واحدة من أكثر مستحضرات المكياج التي استخدمناها في مراهقتنا، والتي أنتجت الرموش الكلاسيكية، لذا فهي تحتل مكانة خاصة في قلوبنا. ولكن للأسف، حتى الماسكرا لها حدودها، ولا تعطي هذا الحجم المراد ولا الكثافة المطلوبة، ولا الطول. من هنا نتوجّه جميعاً لتركيب الرموش الاصطناعية. قد يكون من الصعب أيضًا تطبيقه بطريقة طبيعية لتحقيق الطول والحجم الذي نريده، ونختار الأفضل خاصة للاستخدام اليومي. قد نقع في خطأ تجميلي فادح وهو ظهور الرموش المزيّفة بشكل فاضح وبشع. من هنا، سنوّفر عليكِ الإحراج، ونزوّدك بأسماء ماركات لأفضل أنواع الرموش:

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Velour Lashes Effortless Natural Lash Collection

Velour Lashes لكل أشكال العيون

نحب جميعاً كيف تبدو الرموش الوهمية، ولكن اختيارها قد يبدو صعباً؟ لسهولة الاختيار ننصحك بـ Velour Lashes حيث سهولة وضع الرموش المزيفة على الطريق الصحيح، بشهادة فنانين وخبراء في الماكياج. صممت هذه الرموش الأنيقة لتناسب كل شكل من أشكال العين، لذلك لا يجب تقليمها أبدًا. توفّر للجوانب تجعيدًا طبيعيًا، (بالإضافة إلى أنّها تجعلك تبدين دائماً مستيقظًة، بصرف النظر عن شعورك بالتعب. نصيحة: ضعي مكياجك قبل وضع رموش العين التجميلية. بعد تطبيق الرموش قد ترغبين في لمس كحلك وتطبيق الماسكرا، مما يساعد على تشابك رموشك الطبيعية مع رموشك المزيفة.

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Ardell Demi Wispies

رموش مصنوعة من شعر حقيقي



رموش Ardell خفيفة الوزن، قابلة لإعادة الاستخدام، وتعطي مظهرًا طبيعيًا من الرموش الجميلة الكاملة، حيث يمكنك الحصول على كثافة فورية بتأثير غامض ومظهر طبيعي بأسلوب مميّز. مصنوعة من شعر بشري معقّم، وكل شريط من الرموش معقود يدويًا لتحقيق أعلى مستويات الجودة. عند استخدامها مع لاصق رموش الرموش Ardell lash grip، فهي سهلة الاستخدام ومريحة للارتداء والبقاء آمنين حتى تنزعيها. نصيحة: لفّي الرموش حول فرشاة ماكياج لبضع دقائق قبل تطبيقها.



Sephora Collection Luxe False Lashes

رموش اصطناعية.

مجموعة Sephora Collection Luxe False Lashes هي مجموعة عالية الجودة من الرموش الفردية الناعمة وخفيفة الوزن. مصنوعة من ألياف الشعر الطبيعية بحيث تمتزج بسهولة مع رموشك الطبيعية. وهنا ننصحك بهذه المنتجات الأفضل:

HUDA BEAUTY. Olivia Classic False Lashes

tarte. exteriorglam x tarte lash set

SEPHORA COLLECTION. Rose Gold Romance Brow & Lash Set

tarte. Lele Pons x Tarte Cruelty Free Lashes.

HUDA BEAUTY. Hoodie False Lashes.

HUDA BEAUTY. Kahlana False Lashes.

Anastasia Beverly Hills. Norvina False Lashes.

نصيحة: قبل تطبيق الرموش الصناعية، تأكدي من قياسها وتقليمها لتناسب شكل عينيك.

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Vassoul Duel Magnetic Eyelashe

نظفي الرموش بمنشفة مبللة

رموش مصنوعة من ألياف اصطناعية وصديقة للبيئة، تجعل عينيك تبدوان براقتين وجذابتين. قابلة لإعادة الاستخدام ونظيفة عند استخدامها بشكل صحيح. بعد الاستخدام، استخدمي منشفة مبللة لتنظيف رموش المكياج أو غيرها من المخلفات. هذه الرموش لا تعرّض عينيكِ للتهيّج، ولا تسبّب أيّ تلف لرموشك الطبيعية.

نصيحة: للحصول على نتائج مرضية، ضعي المرآة في وضع يسمح لك بالنظر إلى أسفل.

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