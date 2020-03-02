أسلوب مكياج العمل من وحي أمل كلوني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 04:24 مساءً - ما يميّز إطلالات أمل كلوني هي أناقتها الراقية التي توسم مختلف خياراتها في الموضة والجمال. فهي تختار أزياء أنيقة ورصينة، تناسب وضعها الاجتماعي والمهني، كما أن أسلوب مكياجها يتسّم بالهدوء والنعومة.



إذا كنت سيدة عاملة وتبحثين عن أسلوب مكياج يناسب عملك، إليك أبرز خطوات مكياج أمل كلوني لتستوحي منها.



تطبيق الفاونديشن بالفرشاة

الفاونديشن



تتمتع أمل ببشرة نضرة ومشرقة رغم الجهد الذي تتعرّض له بشكل يومي، فهي تحافظ على صحّتها من خلال استخدام الكريمات المناسبة لها. لذا فهي تختار فاونديشن بتركيبة خفيفة تمنحها لوناً متجانساً وجذاباً دون أن يترك طبقة سميكة عليها لتحافظ على مكياج طبيعي وناعم.



ظلال عيون بدرجات ترابية

ظلال عيون بدرجات ترابية



تميل أمل إلى اختيار لوحة ظلال عيون بدرجات ترابية، تحصل من خلالها على مكياج عيون دخاني جذاب وبسيط في الوقت نفسه. تمزج بين درجات البني والبيج أو قد تكتفي بظلّ واحد باللون البيج الداكن في فترات النهار.

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أيلاينر سائل

أيلاينر سائل



على الرغم من أن البعض يعتقد بأن استخدام الأيلاينر السائل عوض عن استخدام الكحل الجاف يجعل المكياج يبدو قوياً، فإن أمل كلوني استطاعت أن تثبت العكس. فهي تختار أيلاينر سائلاً مع ريشة رفيعة تمكّنها من رسم الخط الذي تريده.



ماسكرا لرموش مرفوعة

ماسكرا



ما تبحث عنه أمل هو ماسكرا تمنحها كثافة لرموشها وتجعلها تبدو مرفوعة. لذا هي تميل إلى اختيار ماسكرا مع فرشاة ناعمة وغير مستقيمة ترفع الرموش، تزيدها طولاً وكثافة. وهي تختار اللون الأسود تحديداً لأنه يزيد من لمعان عينيها.

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أحمر شفاه بلون دافئ

أحمر شفاه



قد يكون لون الشفاه الأحمر أكثر ما يميّز إطلالة أمل كلوني حتى أنه بات أشبه ببصمة لأسلوب مكياجها. فهي تعشق هذا اللون بدرجته النارية الدافئة، تختاره مع مختلف أساليب المكياج التي تعتمدها ليزيد من إشراقة ملامحها وأنوثتها.



تثبت المكياج ضروري

تثبت المكياج



حتى في النهار وخلال العمل، تحرص أمل على الحفاظ على مكياج ثابت غير قابل للإنزلاق. لذا هي تختار مستحضراً تستخدمه كخطوة ختامية بعد مكياجها، يساعد في تثبيت ويحافظ على نضارته.

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