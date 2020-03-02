أجدد موديلات الأظافر العصرية والمميزة موضة هذا الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 04:24 مساءً - إذا كنت قد مللت من ألوان المناكير التقليدية وموديلات الأظافر التي اعتمدتها مراراً وتكراراً، فلا بد من تجربة أفكار جديدة ومميزة لتزيين الأظافر بأسلوب عصري يحاكي صيحات الأظافر الرائجة هذا الربيع. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أجمل موديلات الأظافر المميزة والعصرية موضة ربيع 2020، التي تضفي على إطلالتك الجمال والجاذبية.



الأظافر المزينة بالزهور

الأظافر المزينة بالزهور



الربيع هو موسم الزهور، لذلك هي خيار رائع لتزيين الأظافر بها، وللحصول على إطلالة حيوية ومنعشة. استخدمي المناكير الوردي والأزرق الداكن على أظافرك، من ثم زيّنها بالورود الناعمة، مرة عند مقدمة الأظافر، ومرة أخرى عند قاعدة الأظافر.

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الأظافر المزينة بالأشكال التجريدية

الأظافر المزينة بالأشكال التجريدية



يعد الفن التجريدي موضة رائجة جداً في مجال تزيين الأظافر في الوقت الراهن، بالتالي هي خيار مثالي للحصول على إطلالة عصرية ولافتة تحاكي موضةالأظافر هذا الربيع. تجمع الأظافر المزينة بالأشكال التجريدية بين ألوان المناكير الزهري والأرجواني والأزرق الداكن، إضافة الى طبقة من المناكير الشفاف اللامع.



الأظافر المخططة بالأسود

الأظافر المخططة بالأسود



إذا كنت تميلين الى موديلات الأظافر الناعمة والسهلة، فإن الأظافر المطلية بالمناكير النيود المائل الى الوردي، والمخططة بالأسود على شكل دقات القلب، ستشكل خياراً رائعاً جداً. طبقي في البداية المناكير باللون النيود المائل الوردي، ومن ثم ارسمي بالمناكير الأسود خطاً أسود متعرجاً على شكل دقات القلب، وذلك في منتصف الظفر.

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نقشة السلحفاة

نقشة السلحفاة



زيني أظافرك هذا الربيع بنقشة السلحفاة المميزة باللونين الأسود والبني والرمادي الداكن، لا سيما إن كنت تمتلكين أظافر مربعة، إذ إنها توفر لك مساحة كافية للحصول على هذه النقشة الرائعة، ولا تترددي في اعتمادها، فهي ملائمة لكل الأوقات وستجعل أظافرك قبلة للأنظار.

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رسومات الأظافر المستوحاة من بيكاسو

رسومات الأظافر المستوحاة من بيكاسو



إنه تصميم مذهل اعتمدته النجمة كيلي جنير في أحدث إطلالاتها، وهو يرتكز على الأظافر الطويلة المطلية بالمناكير النيود الوردي، والمزينة بالوجوه باستخدام المناكير الأسود. إنها أفضل طريقة لجذب الانتباه الى يديك وأظافرك. يحتاج موديل الأظافر هذا الى أظافر طويلة، لكن إن لم تكن أظافرك طويلة بما يكفي بإمكانك اعتماد الأظافر الأكريليك.

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