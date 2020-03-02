إطلالات الفنانات في حفلات فبراير الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 04:24 مساءً - يُعَدُّ مهرجان فبراير الكويت مهرجانًا وطنيًّا سنويًّا يُقام في دولة الكويت خلال شهر فبراير، وتُقام فيه أبرز الأنشطة والفعاليات المقامة بالمهرجان؛ كالحفلات الغنائية التي تُعتبر من كبرى الحفلات في الوطن العربي، بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية وبعض الأنشطة الترفيهية الأخرى. ومع ختام حفلاته، جمعنا لَكُنَّ إطلالات الفنانات المشاركات في المهرجان، فمن منهن الأجمل برأيكن؟



تميزت أصالة بفستان من نيكولا جبران، صُمِّمَ بقماش المخمل الفوشيا، وزُيِّنَ بشبك مصمم بفصوص لامعة، وجُمِّلَ التصميم بأكمامه الطويلة مكشوفة الأكتاف، وحزامه المخملي الذي حدّد خصرها ليتّسع الفستان من الأسفل، وتزينت بمجموعة خواتم فضية من دار "yeprem"، ولجأت أصالة إلى قصّة الغرة الأمامية القصيرة مع تسريحة الشعر المموّج، واعتمدت خبيرة التجميل مشاعل العجيل لها مكياج العيون السموكي بتدرجات الفوشيا وطلاء الشفتين الزهري.

أصالة

تابعي المزيد: هبة نور تتألق بفساتين خضراء في 2020



فيما تأنقت بلقيس بفستان سماوي من توقيع دار "alfazairy"، صُمِّمَ بنقشة ناعمة مملوءة بالتطريزات اللامعة، وزُينت أطرافه بالريش، وتجملت بمجوهرات ضخمة جمعت اللونين الفضي والذهبي معًا. ومن الناحية الجمالية، اختارت خبيرة التجميل صفاء المسلم لجمال عينيها اللون الزهري ذا اللمعة مع رسمة آيلاينر عريض من الآيشادو ورموش طبيعية، ولوّنت شفتيها بدرجة لامعة ومميزة من الزهري، وصفَّفَت شعرها خبيرةُ الشعر نور البوريني بتسريحة مموجة ذات رَفْعَة بسيطة.

Advertisements

بلقيس



بينما ظهرت نوال الكويتية بفستان ذهبي لامع تكسوه التطريزات البرَّاقة والمزيَّن بأكمام واسعة وحزام للخصر، وكان من توقيع زهير مراد، واهتمَّ بمجوهراتها البسيطة المناسِبة لإطلالتها المصمم محمد الباكر، وزَيَّنَ شعرَها المموج خبير الشعر طوني، في حين اهتمَّت بمكياجها خبيرة التجميل مشاعل عجيل، التي استخدمت ظلال العيون الترابي المدمج بالذهبي مع رسمة آيلاينر ناعمة، وكان قلم الروج بدرجة لامعة من اللون البني.

نوال الكويتية



أما أنغام، فأطلَّت بلوك مرح وأنثوي بفستان فوشيا، من توقيع زهير مراد، مصمَّم بالتطريزات اللامعة والأكمام الشفافة المزيَنة بكشكشة متصلة في الجانب، وأكملت جمال إطلالتها بأقراط ناعمة وخواتم من دار مجوهرات الركن الملكي، وتألقت بتسريحة مرفوعة ومموجة للشعر ومكياج ناعم، ارتكز على ظلال العيون الترابي وأحمر الشفاه الحيادي.

أنغام

تابعي المزيد: أفكار أزياء عصرية لطويلات القامة من سينتيا صموئيل