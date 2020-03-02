أجمل إطلالات ناردين فرج في ذا فويس بعد أن أعلنت انسحابها منه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 04:24 مساءً - أعلنت منذ أيام قليلة ناردين فرج عن خبر انسحابها من برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids عبر فيديو كانت قد نشرته على حسابها الخاص على إنستقرام، ووضحت من خلاله الأسباب، وأن الحلقة المقبلة ستكون الأخيرة لها في البرنامج على أن تستلم التقديم مقدمة جديدة، ومما لاشك فيه أن البرنامج سيفتقد لناردين ولإطلالاتها المميزة التي اعتمدتها في تصوير مختلف حلقاته على مدار عدة مواسم، واليوم سنسلط الضوء على أجمل هذه الإطلالات، وأكثرها تميزاً منذ بدايتها تقديم برنامجي ذا فويس وذا فويس كيدز وصولاً إلى حلقة الأسبوع الماضي.



لوك كاجوال في البنطلون الجلد نسقته ناردين فرج:

ناردين فرج في تنسيق كاجوال في البنطلون الجلد



اعتمدت ناردين فرج لوكْ ذا طابع شبابي عصري، وقد اختارت فيه بنطلونًا من الجلد الأسود خصره عالٍ وقصة رجليه واسعة، وقد نسقت معه تيشرتًا قطنية بيضاء مزينة برسمة براقة، وأكملت اللوك بحذاء كاحل مزين بالأربطة وكعبه عريض وأقراط ذهبية كبيرة.

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فستان أسود ناعم تألقت به ناردين فرج:

فستان أسود ناعم تألقت به ناردين فرج



لتصوير الحلقة الماضية من برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids شاهدنا ناردين فرج، وقد تألقت في إطلالة أنثوية رائعة اختارت فيها فستانًا أسود ميدي من جوناثن سيمكاي Jonathan Simkhai مصنوعًا من مزيج قماش الحرير مع الدانتيل باللون الأسود، وبقصة ناعمة ومنسدلة مع فتحة على الساق، وقد نسقت معه حذاء كعب عالٍ باللون الأسود أيضاً.

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ناردين فرج في فستان براق من نيكولا جبران:

اطلالة مميزة لنارين فرج في فستان براق من نيكولا جبران



في الحلقة الختامية من برنامج ذا فويس The Voice التي تابعناها منذ أشهر قريبة، شاهدنا ناردين فرج متألقة في فستان سهرة من الترتر البراق باللون الأزرق، اختارته من نيكولا جبران Nicolas Jebran بقصة أنيقة مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V وأكمام طويلة، وقد نسقت معه مجوهرات ألماسية لافتة أضافت من خلالها لمسات من الفخامة.

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فستان ذهبي براق من جورج حبيقة اختارته ناردين فرج:

ناردين فرج متألقة في فستان ذهبي



إطلالة قديمة لناردين فرج في برنامج ذا فويس، لكنها من الإطلالات اللافتة والمميزة، وقد اختارت فيها فستان سهرة باللون الذهبي من جورج حبيقة Georges Hobeika له قصة الكورسيه من الأعلى، وتنورته منسدلة ومزينة بالشراشيب، وقد نسقت معه صندل كعب عالٍ باللون الذهبي ومجوهرات ناعمة.



شاهدي أجمل إطلالات ناردين فرج في برنامج ذا فويس وذا فويس كيدز على مر السنوات بعد أن أعلنت انسحابها من الأخير مؤخراً واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.

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