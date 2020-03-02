صيحات خريف وشتاء 2020-2021 من أسبوع نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 04:24 مساءً - شفت أسابيع الموضة العالمية عن صيحات جديدة. وضمن اسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2020 – 2021 كشفت دور الازياء عن أ فكار متنوعة وقصات جميلة ومتنوعة.

شاهدي أبرز هذه الصيحات واختاري منها الأكثر اناقةً كي تواكبي موضة الموسم.

الأزرق البودري

الأزرق البودري



بدل التركيز على الألوان القوية وتدرجات النيون، قرر المصممون تسليط الضوء على لون يعكس الهدوء والطمأنينة. فاللون الأزرق البودري برز على منصات عروض نيويورك بشكل لافت وقد رصدناه بشدة لدى Area و Colline Strada و Self-Portrait .

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زخارف معدنية

ربما أمضى المصممون الإجازات في معارض الحرف ، أو متاجر الأقمشة التي قدمت صفقات رائعة على الزخارف المعدنية ، لأن العلامات التجارية في جميع المجالات قد أبهرت مظهرها الخريفي ذو الألوان المحايدة باضافات مبهرجة. ومن بعض العلامات التي ركزت على ذلك، Baja East و Rachel Comey و Veronica Beard.



لوك البانك

لوك البانك



أشباك، أحذية ذات كعب عالي، دبابيس، تنانير من الترتان وقطع جلدية… كل هذه التفاصيل برزت في عدد كبير من المجموعات على منصات خريف وشتاء 2020 – 2021 في نيويورك معيدةً اطلالة البانك الجريئة الى الواجهة. رصدنا هذه الصيحة لدى Monse و R13 وغيرهم كثر…



تقطيعات ناعمة



أراد المصممون في الموسم القادم ان تظهري القليل من بشرتك، فبرزت التقطيعات في الأزياء بأسلوب ناعم وغير مبالغ به. برزت هذه الصيحة لدى Area و Eckhaus Latta و Carolina Herrera و Noon By Noor .

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لوك الكابات الأساسية

لوك الكابات الأساسية

رصناها لدى Brandon Maxwell و Jason Wu و Rodarte… أتت الكابات لتضيف هالة مميزة على المرأة التي ترتديها ولكي تمنح اطلالتها أسلوباً ناعماً.



ياقات مرسومة

من الربطات ذات الأسلوب الدراماتيكي الى التصاميم الناعم المربوطة بشكل أنثوي،لم يفوت المصممين أبداً اي تفصيل يتعلق بالعنق والياقات



من دون أكمام

قدم لك المصممون تصاميم جذابة هذا الموسم ذو كم واحد، فأتت القصات متنوعة وملفتة. برزت هذه الصيحة لدى Hellesy و Staud .



البانشو

البانشو



انسي الجاكيتات الضخمة فموضة هذا الموسم تدور حول البانشو بمختلف أشكاله، سواء أكان بشراريب الى البانشو الصوفي. وبرزت هذه الموضة لدى Longchamp و Rag & Bone وغيرهم كثر…

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