كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 04:24 مساءً - نحن متحمسات جدًا لاتجاهات الأحذية لربيع وصيف 2020، وننتظر بفارغ الصبر لانتعال موديلات الأحذية النسائية الربيعية بعد أن شاهدناها على منصات عروض ميلانو، نيويورك، لندن، وباريس. معظم التشكيلة أتت متأثّرة بشدة بحقبة السبعينيات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنعال. مع ذلك، كانت هناك أيضًا لمسات الموضة العصرية التي استمتعنا بها في المواسم القليلة السابقة. ما برز حقًا في اتجاهات الأحذية لربيع وصيف 2020 هو التحوّل نحو الصنادل الصيفية المريحة. في الوقت نفسه، كان للبوت الحصة الأكبر أيضًا بين أحذية ربيع 2020. يمكن أن يعني ذلك أنّ المصممين يتوقعون مواسم ربيعية مبللة وممطرة. اللافت أيضاً هو تحوّل البوت الـChunky إلى المزيد من الضخامة، على شكل نعال سميكة. فما هي أجمل موديلات الأحذية النسائية الربيعية لهذا العام؟

موديلات أحذية نسائية ربيعية: أحذية التريكو



كان الكروشيه من أهم اتجاهات الموضة لربيع 2020 على المدارج هذا الموسم، لذلك لم يضف الكروشيه والحياكة مفاجأة اتجاهات الأحذية لربيع وصيف 2020. الأحذية المحبوكة في مجموعة Marco de Vincenzo مبدعة ومريحة للغاية. ما يميّز أحذية التريكو هو المزج الحاصل بين النعال والساق بخيطان الكروشيه التي تشبه الملابس المحبوكة. الأحذية المحبوكة في مجموعة Emporio Armani و JW Andersonعبارة عن رسومات جميلة ومطبعة، مصنوعة من مادة لامعة ومحبوكة بإحكام لتغطية القدم وحمايته.

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موديلات أحذية نسائية ربيعية: البوت المتراخي



ظهرت صورة جميلة وجديدة ومنفردة بذاتها في اتجاهات الأحذية لربيع وصيف 2020 وهي البوت "المتراخي" وهو تصميم فريد من نوعه. كالعادة تصاميم Etro ، تحتوي على عناصر من البوهيمية الأنيقة والمزخرفة بألوان عصرية، مع أحذية جلدية خفيفة بتصاميم مطوية على نمط روبن هود وفي غاية النعومة.

بالنسبة إلىRoksanda ، صممت Malone Souliers أحذية من الجلد الرقيق بمجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك بورجوندي المقيد والوردي النابض بالحياة. كان هناك الكثير من الأحذية المترهلة لعام 2020، ولا سيما على مدارج Blumarine، وSies Marjan.

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موديلات أحذية نسائية ربيعية: الكعوب العالية



حقبة السبعينات هنا في عزّها. عصر الديسكو والبوت ذات الساق المنخفضة والكعب العالي أعاد إحياء الحقبة من جديد. كانت منصات العروض في Tibi رائعة حقًا، بتنوّع من أحذية الكاحل وأحذية الكاحل مع كعوب خشبية ضخمة مع ميل صغير عند الكعب. كان هناك مجموعة واسعة من الأحذية على مدرج مياو مياو، وكلوي كما في الصورة أعلاه.



موديلات أحذية نسائية ربيعية: بوت ذات ساق عالية



هذا النوع من البوت هو المفضّل عند النجمة أمل كلوني: جلد عادي وليس منمقًا بشكل مفرط، ويصل حتى الركبة بالارتفاع. نعتقد أن هذه الأحذية ستصبح واحدة من اتجاهات الأحذية لربيع 2020 المفضلة للنساء اللواتي يعشن في أماكن باردة. تبدو الأحذية في البيج والأبيض من دار جيفنشي الخيار الأمثل ليوم صيفي ممطر. بالمقابل، دار سيلين عمل على تعزيز مظهر الفتاة الفرنسية في السبعينيات من القرن الماضي بإضافة أحذية جلدية بألوان ترابية إلى ملابس تتألف من تنانير وطول الساق.