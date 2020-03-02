مجموعة فاخرة من أزياء سان لوران لموسم خريف وشتاء2020/2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 04:24 مساءً - لموسم خريف وشتاء 2020/2021، طرحت دار سان لوران Saint Laurent آخر مجموعاتها خلال اليوم الأوّل من عروض أسبوع الموضة في باريس، في حي تروكاديرو، في ظل برج إيفل، والتي تميّزت بدفئها الشديد، سواء من خلال الألوان أو الخامات الخريفية المميزة، وحتى من خلال التصاميم الراقية.

الدمج بين الفرو وال PVC ضمن الجموعة



مجموعة سان لوران Saint Laurent لخريف 2020



تميّزت هذه المجموعة، والتي أشرف عليها المدير الإبداعي للدار أنتوني فاكاريلو Anthony Vaccarello، بموضوعها المتمثل في المزج الجريء بين الأساليب المتناقضة. وقد ارتدت العارضات ملابس أنيقة، مثل بلوزات القوس الصوفية والسترات المصنوعة من التويد المصممة بشكل تقليدي، مازجةً إياها مع سراويل ضيقة لامعة مصنوعة من الفينيل أو PVC.

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بنطلون من ال PVC







طغى الجلد بشكل كبير على مجموعة سان لوران Saint Laurent، حيث لم تخلُ التصميمات من أي قطع جلدية، سواء كانت في البناطيل أو التنانير أو حتى المعاطف، وكذلك الأحذية التي ظهرت بكعب على المنصة.



كما عادت موضة الفرو من جديد؛ لتظهر على منصات أسبوع الموضة في باريس، فامتزجت مع الجلد بطريقة راقية جداً ولافتة، خلال عرض سان لوران Saint Laurent.

سان لوران





أما بالنسبة لألوان المجموعة، فقد لاحظنا دفأها بعكس طقس الشتاء، حيث تنوعت بين الأحمر والبرتقالي والبنفسجي والأصفر والأزرق، فنثرت على التصاميم لمسة شبابية عصرية فاخرة.