طريقة تنسيق قبعات صوف للمحجبات بأسلوب الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 04:24 مساءً - لم تعد ترتبط فكرة القبعات الصوف بالصبايا غير المحجبات فقط، بل أصبحت مدونات الموضة المحجبات يعتمدن على تلك القطعة الأنيقة بمختلف الستايلات العصرية، وتنسيقها بطريقة مميزة مع الحجاب، مع الأزياء المحتشمة بالطبع التي تناسبهنّ.

وقد اخترنا لكِ أكثر من طريقة لتنسيق قبعات الصوف للمحجبات بأسلوب الفاشينيستا، لتختاري ما يعجبكِ منها، وإليكِ التفاصيل...

قبعة الآيس كاب من وحي الفاشينيستا جسيرة

قبعة الآيس كاب من وحي الفاشينيستا جسيرة



هذا الموديل دارج بقوة من القبعات الصوف لشتاء 2020، اعتمدته الفاشينيستا جسيرة باللون الأوف وايت، مع إكسسوار الفرو بأعلى الرأس، لتنسيقه بطريقة كاجوال مع حجابها باللون الأوف وايت أيضًا، وهو الخيار الأفضل عندما تنسيقين الحجاب مع القبعة يفضل أن يكون الاثنان باللون نفسه.

وكذلك اعتمدت على الجاكيت القصير الفرو مع بنطلون رياضي واسع، وتوب صوف عالي الرقبة.

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القبعة الصوف مع الفرو من ماريا عليا

القبعة الصوف مع الفرو من ماريا عليا



اختارت ماريا عليا القبعة الفرو المبطنة بالصوف Pocket hat أو قبعة الصياد، أعجبنا اختيارها لتكون واحدة من اطلالاتها الجريئة بأزياء الشارع، مع الفستان الشبكي باللون الأخضر، وبطانة سوداء تتماشى مع لون القبعة، وأكملت اللوك في النهاية ببوت الساق باللون الأبيض، وشنطة كبيرة الحجم سوداء.

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القبعة الأنثوية من الفاشينيستا نبيلة

القبعة الأنثوية من الفاشينيستا نبيلة

أما هذا اللوك فهو الأسهل والأجمل لتنسقيه مع حجابكِ، اخترناه لكِ من الفاشينيستا نبيلة، باعتماد القبعة الأنثوية متوسطة الحجم باللون الأسد، مع معطف كاروهات طويل، ونسقت معه إكسسوارات لأقراط الأذن الدائرية، واختارت بلوفر صوف عالي الرقبة لاطلالة محتشمة أكثر.

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القبعة الصوف باللون الأخضر وتنسيقها مع التوب عالي الرقبة

القبعة الصوف باللون الأخضر وتنسيقها مع التوب عالي الرقبة



أعجبنا هذا اللون للقبعة الخضراء من وحي الفاشينيستا جسيرة، اعتمدتها من دون حجاب ملفوف على الرقبة، لاطلالة أكثر عملية ومريحة، لكنها لا تتناسب كثيرًا مع الصبايا اللاتي يفضلن الاحتشام الكامل مع الحجاب.

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