عبايات سوداء مفتوحة موضة 2020 لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 مارس 2020 04:24 مساءً - موضة العبايات السوداء المفتوحة لا غنى عنها بخزانة الصبايا، وأيضًا بكل المواسم، وبكل الأوقات، سواء العبايات الكاجوال أو حتى السواريه، ولطالما كانت هي الخيار الأنيق والأولي للكثير من الفتيات.

ولاطلالة عصرية في 2020، إليك أجدد موديلات عبايات سوداء مفتوحة موضة 2020، اختاريها حسب مناسباتكِ.





عبايات سوداء مفتوحة مع نقوشات هندسية لاطلالة كاجوال

عبايات سوداء مفتوحة مع نقوشات هندسية لاطلالة كاجوال



هذا الموديل من 3abaayti للعبايه المفتوحة البسيطة، مع نقوشات هندسية بسيطة على أحد جانبي العبايه من الأمام، مناسبة أكثر لمشاويركِ النهارية السريعة، من الممكن أن تنسقيها مع حجاب أسود لاطلالة محايدة، أو اختاري ألوان النود لتناسب أكثر الموسم القادم لربيع 2020.

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عبايه سوداء مفتوحة مع أكمام الفراشة

عبايه سوداء مفتوحة مع أكمام الفراشة





أما هذا التصميم من abayat shomookh bahrain، للعبايه المفتوحة مع تطريزات براقة من رسومات الشجر، اختاريها للمناسبات الكلاسيكية بالمساء، مع الكعب العالي اللامع المدبب من الأمام، مناسبة لكل أعمار الصبايا، لن تحتاري كذلك في تنسيقها مع الحجاب الملون أو اختيار درجات الأسود، وكلتش لامع بألوان التطريزات.

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عباية سوداء مع الأكمام البيضاء

عباية سوداء مع الأكمام البيضاء





العبايه من jookh abaya من التصاميم التي يمكنكِ اختيارها بالكثير من المناسبات، خاصة بتلك الأيام المهمة التي ستمكثين فيها خارج البيت، فهي تناسب الأوقات النهارية والمسائية، مع الأكمام البيضاء والخطوط الكلاسيكية في العبايه، لهذا نسقي معها إكسسوارات محايدة تناسب كذلك أوقات النهار والمساء.

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العبايه السوداء من خامة الستان اللامعة

العبايه السوداء من خامة الستان اللامعة



هذا التصميم من omroyal couture بالرغم أنه كلاسيكي لكنه يناسب أوقاتكِ النهارية المهمة، ويناسب كذلك الصّبية صاحبة الذوق الفخم، مع خامة الستان اللامعة، وتطريزات الورود المخملية على العبايه، اختاري معها الألوان الفاقعة حسب ذوقكِ، أو غيري من ستايل العبايه تمامًا باعتماد البنطلون والتوب الكاجوال.

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