أول رسالة من منة عرفة بعد العملية الجراحية

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها بصورة جديدة عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية، أمس الأحد.

ونشرت "منة" صورة تظهر المحاليل المُعلقة بيديها، قائلة: "شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا وجاتلي المستشفى، وآسفة لو مردتش على حد، أنا عملت العملية وبقيت أحسن".

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وكانت الفنانة، أعلنت أمس، أنها تعرضت لوعكة صحية، دخلت على إثرها المستشفى.

ومن جانبه كشف الـ"يوتيوبر" علي غزلان، تطورات حالتها الصحية، خلال حديثه لـ"الوطن"، أن منة عرفة، تُعاني من التهابات في الزائدة الدودية.