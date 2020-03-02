الكثير من المرح.. أسرة علا رشدي تتصدر غلاف مجلة "Enigma"

تعتبر الفنانة علا رشدي، من أكثر الفنانات ظهورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشارك جمهورها بتفاصيل من حياتها اليومية، ونشرت الفنانة عددا من الصور التي جمعتها بأسرتها حينما تصدروا غلاف مجلة "Enigma"، وهي مجلة عالمية رائدة في أسلوب الحياة العربية للقراء العرب في الشرق الأوسط والعالم، تصدر منذ عام 2000، ومتاحة في الكثير من البلاد مثل: "مصر، بريطانيا، الإمارات، البحرين، الكويت، عمان والأردن".

ظهرت "علا" في الصور بصحبة نجليها، وزوجها الفنان أحمد داوود، واختارت لإطلالتها فستانا قصيرا من الستان باللون الأحمر، وظهرت مع زوجها في صورة أخرى يرتديان ملابس بيضاء، ويتبادلان النظرات.

Advertisements

وأرفقت "علا" تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها برفقة أسرتها، قائلةً بعبارات باللغة الإنجليزية: "الكثير من المرح عقب هذه الجلسة، شكرا للجميع على العمل الرائع، وأقدر كل إسهاماتكم في جعل هذه اللقطة مذهلة".

يذكر أن آخر أعمال علا رشدي، هو فيلم "قصة حب"، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أحمد حاتم وهنا الزاهد.