خطوة وبنت الجيران وHAPPY.. أشهر وصلات رقص رانيا يوسف (فيديو)

ببلوزة بيضاء مكشوفة الصدر، وميني جيب أسود اللون، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، وهي ترقص وتتمايل على نغمات أغنية "HAPPY"، لتتصدر مُحركات البحث، بعدما نشرت المقطع عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، وبات الرواد يتداولون المقطع عبر منصات "السوشيال ميديا" المختلفة.

لتعود رانيا لقائمة التريندات التي باتت تتصدرها بين الحين والآخر، عقب كل إطلالة أو تصريح جديد، أو حتى مقاطع رقصها التي تُشارك جمهورها بها بين الحين والآخر، وتحصد آلاف المشاهدات.

ويرصد "هُن" في التقرير التالي أبرز مقاطع رقص رانيا يوسف.

وصلة رقص على أغنية "أنا ابن مصر"

بفستان فاتح اللون "فلوريش"، خطفت رانيا يوسف الأنظار إليها، بوصلة رقص على نغمات أغنية "أنا ابن مصر"، وذلك خلال صيف العام الماضي.

وظهر الفنان مصطفى فهمي، وزوجته الإعلامية فاتن موسى، وهما يرقصان إلى جانب رانيا، التي علقت على المقطع قائلة: "أنا مجرد شخص عادي، وطبيعي أقضي وقتا ممتعا مع عائلتي".

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رقص بفستان جريء مع زوجة مصطفى فهمي

في نهاية العام الماضي، تصدرت "رانيا" قائمة التريندات، عقب رقصها بفستان أسود جريء، بصحبة الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان حسين فهمي، وذلك في حفل عيد ميلاد صديقة مشتركة بينهما.

وصلة رقص مع إنجي علي

في مقطع فيديو لا يتعدى الـ40 ثانية، شاركت الإعلامية إنجي علي، الشهر الماضي، متابعيها، لقطات ترصد مشاركة الفنانة رانيا يوسف لها الرقص على نغمات الأغنية الشعبية "خطوة"، للمطرب مصطفى حجاج، وذلك خلال استضافة الأخيرة على راديو "نجوم إف إم".

وأطلت "رانيا" بفستان قصير، يجمع بين الأبيض الأسود، بالإضافة إلى جورب أسود شفاف، وبوت، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، فيما أطلت "إنجي" بملابس كاجوال متعددة الألوان.

رقصة على نغمات "بنت الجيران"

كانت أولى الفنانات التي قررن الرقص على الأغنية الشعبية "بنت الجيران" لمغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، حيث ظهرت "رانيا" وهي ترقص بفستان قصير "كت" يحمل اللونين الأبيض والأسود، معلقة عليها: "تلاقيني لسه بخيري"، وتفاعل الكثيرون من متابعيها على مقطع الفيديو: "إيه الحلاوة دي يا رانيا"، و"طول عمرك بخيرك" و"انتي لسه بخيرك أكيد".

يُذكر أن رانيا يوسف شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "صندوق الدنيا"، وكانت الفنانة تحدثت لـ"الوطن"، عن الفيلم، قائلة: "أقدم في الفيلم دور فتاة مصرية من طبقة شعبية فقيرة في أواخر الثلاثينات من عمرها، ونفسها تتزوج كحلم أي بنت، وقبلت الدور لأني شعرت أنها شبهي، وتتحدث عن معاناة البنات في المجتمع المصري، وأظهر في هذا الفيلم بالحجاب".