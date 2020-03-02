دينا الشربيني ليست الأولى.. نجمات ظهرن بـ"البيجاما" في مناسبات مختلفة

ظهر في الآونة الأخيرة عدد من النجمات يرتدين "بيجامات" وذلك من خلال الملصقات الدعائية لأفلامهن أو حتى من خلال الظهور في الحملات الإعلانية لمنتج ما، وكذلك المناسبات والمهرجانات.

ونشرت أمس الأحد، شركة "أوسكار" للإنتاج الفني، الملصق الدعائي الفني الثاني لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتتصدره الفنانة دينا الشربيني، بطلة الفيلم، والتي ظهرت في الصورة وهي تجلس بالبيجاما وتتحدث في التليفون.

يذكر أنه جرى الانتهاء من تصوير فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" من بطولة دينا الشربيني، منذ فترة قليلة، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2020.

بوسي.. بيجاما ساتان

لم تكن دينا وحدها التي ظهرت بـ"البيجاما"، بل سبقتها المغنية الشعبية بوسي، والتي ظهرت بـ"بيجاما" فاتحة اللون من "الساتان"، خلال تجسيد شخصية "ياسمين" في مسلسل "الديفا"، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

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غادة عادل.. باللون الأصفر

وأثارت الفنانة غادة عادل، الجدل بظهورها بـ"بيجامة" صفراء، ومكياج هادئ، وتركت شعرها منسدلًا، بالتزامن مع إعلان انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، بعد زواج استمر لأكثر من 20 عامًا.

ياسمين رئيس في مهرجان دبي السينمائي

وكانت الفنانة ياسمين رئيس، من أولى النجمات اللاتي ارتدين البيجاما في مصر، وذلك خلال ثاني أيام مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ14، عام 2017.