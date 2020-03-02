ناتاشا رامساي تعرض مجموعة مليئة بالتنانير الأنيقة والتفاصيل الرائعة

قدمت ناتاشا رامساي-ليفي، أحدث مجموعاتها للعلامة الفرنسية "كلوي" يوم الخميس في باريس، وأتت المجموعة مليئة بالتنانير الأنيقة والتفاصيل الرائعة، وكان هناك أيضا

عنصر تعاون تم تقديمه هذا الموسم حيث تعاونت المصممة مع صديقتها المقربة والرسامة ريتا أكيرمان، باستخدام خمس لوحات من أرشيفها وتحويلها إلى طبعات زينت الملابس الجاهزة وحقائب اليد.كانت فكرة المجموعة تتمحور حول استكشاف الأنوثة المعاصرة، عبر وسائل مختلفة، كما تم التعاون مع النحاتة ماريون فيربوم لتصميم طواقم ذهبية مزخرفة زينت المدرج، في حين قامت المغنية ماريان فايثفول بأداء شعر بريطاني من القرن التاسع عشر للموسيقى التصويرية التي تم تشغيلها خلال العرض

وفي حديثها خلف الكواليس قالت ناتاشا: "أردت أن تكون هذه المجموعة أكثر شخصية، وأكثر حميمية، وحميميتي تأتي من هذه المجموعة الرائعة من النساء المبدعات".وبالنسبة لما يجعل الملابس نفسها حميمة، من الصعب تحديد ذلك، تماما مثل كلوي نفسها، ووفقا لرامساي ليفي: "لا أريد تعريفه، إن امرأة كلوي دائمة الحركة والتغيير، فهي تشكك في العالم، وتعبر عن أنوثتها بطرق مختلفة".

ولتحقيق هذه الغاية، تميزت المجموعة بهدوء وتناقض مميز جمع بين الأسلوب الأنثوي والرجالي، فتنوعت بين قطع الخياطة الراقية والقطع الكاجوال، وأضفت طبعات الكاروهات والبولكا دوت على فساتين القميص المربوطة على الخصر طاقة إيجابية فعالة بينما أضافت طبعات الأزهار الصغيرة على نفس الفساتين مظهرا رومانسيا، وأضفت رسومات آكرمان التصويرية الكبيرة على فستان قميص لمسة فنية محكومة.

وتميل رامساي إلى الأسلوب الكلاسيكي، وهذا ما رأيناه على قطع ملابسها الرياضية التي تضمنت البدلات، والجينز، وسترة الصيد، كما أنها تؤمن أيضا بقوة التفاصيل الدقيقة، وعملت على إضافة أشياء كثيرة مثل خطوط العنق غير التقليدية والياقات المتناقضة والفتحات المغلقة بالأزرار على القمصان والفساتين، والحواف مطرزة على التنانير وفتحات ثقب المفتاح على القمصان، كما أضافت الأصفاد العميقة إلى الأكمام لسترة مطبقة بالكاروهات مربوطة بحزام ومنسقة مع بنطلون أنيق.

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