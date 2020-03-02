ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ترتفع زيادة عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يوميًا، حيث تجاوزت الـ3000 شخص حتى الآن، فضلًا عن عدد الإصابات التي وصلت إلى 80 ألف حالة.

الفيروس يشبه أعراض نزلات البرد، فينتقل سريعًا من شخص لآخر، ولا يستطيع الجهاز المناعي للجسم توقفه.

وبحسب ما يذكر "health line" الطبي، نوضح لكم المراحل التي يمر بها الجسم عند تغلغل فيروس كورونا به.

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- بمجرد أن يتسلل فيروس كورونا، يمر الجسم بثلاث مراحل، يبدأ بالتركيز أولا على الجهاز التنفسي وخاصة الرئتين، حيث إن أعراضه شبيهة بنزلات البرد؛ كالسعال والحمى، ثم يتفاعل الفيروس في الأيام الأولى مع الحويصلات الهوائية للرئة، وتبدأ في الانتشار في الجسم.

- المرحلة الثانية، يصدر الجهاز المناعي رد فعل، كارتفاع درجة حرارة الجسم، وتنتج الرئة إفرازا مخاطا للوقاية من تلف الأنسجة، ويؤدي ذلك إلى تجمع السوائل على الرئة، وتشمل أعراض هذه المرحلة عدم انتظام ضربات القلب والفشل الكلوي.

- أما في المرحلة الثالثة من أكثر المراحل خطورة، حيث تستمر تلف الرئة، ما يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي، وذلك بسبب امتلاء الرئتين بالسوائل، وبالتالي يؤدي إلى تدميرها وفشل الجهاز التنفسي.

- وبذلك بعد تدمير الجهاز التنفسي يتعرض الأشخاص المصابين بالفيروس إلى المتلازمة التنفسية الحادة أو الفشل الكلوي، ولا يوجد أي مصل لمقاومة الفيروس -حتى الآن- وبالتالي يحدث الوفاة.