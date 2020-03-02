بعد إصابة منة عرفة.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الزائدة الدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعرضت الفنانة منة عرفة لوعكة صحية طارئة، نُقلت على أثرها للمستشفى التجمع الخامس، وتبين معاناتها من التهاب حاد في الزائدة الدودية.

في هذا الصدد، نستعرض لكم كل ما تريد معرفته عن التهاب الزائدة الدودية وفقًا لما ذكر موقع "health line" الطبي.

التهاب الزائدة الدودية:

هو التهاب يصيب الزائدة الدودية يشبه الإصبع، يبرز من القولون في أسفل المنطقة اليمنى من البطن، ويؤدي إلى تكاثر البكتيريا، ما يسبب انتفاخها وزيادة حجمها ويسبب ألمًا حادًا في البطن، وإذا تركت دون علاج تؤدي إلى انفجارها وتسرب البكتيريا إلى البطن، ما تتسبب في الكثير من الأضرار.

الأعراض:

- ألم في الجزء العلوي من البطن أو حوله.

- ألم أسفل الجانب الأيمن من البطن.

- فقدان الشهية.

- عسر الهضم.

- الغثيان.

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- القيء.

- الإمساك.

- انتفاخ البطن.

- احتباس الغازات في الجسم.

- ارتفاع قليل في درجة الحرارة.

- تورم البطن.

العلاج:

يبدأ الطبيب بطلب تحاليل عينة من الدم للتأكد على سلامة المريض وتحاليل البول لاستبعاد عدوى المسالك البولية أو حصى الكلى، ثم إجراء الأشعة المقطعية لمنطقة الزائدة الدودية للتأكد من حالتها ودرجة الالتهاب بها لتلقي المريض العلاج المناسب.

وبناءً على حالة المريض يبدأ الطبيب بالعلاج، فإذا كان المصاب في بداية التهاب الزائدة الدودية يتم العلاج باستخدام المضادات الحيوية وشرب كميات كافية من السوائل لحماية المريض من الجفاف، ولكن في الحالات المرضية الأخرى التي تعاني من الالتهاب الشديد للزائدة الدودية فقد يضطر الطبيب لإجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.